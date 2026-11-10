La periodista Cintia Roland falleció este domingo a los 53 años, tras luchar contra una enfermedad. Durante 20 años, entre 1998 y 2018, se desempeñó como corresponsal de El Litoral en la ciudad de Esperanza.
Falleció Cintia Roland, quien fuera corresponsal de El Litoral en Esperanza
La periodista tenía una extensa trayectoria en los medios de comunicación de la región. Durante dos décadas fue la voz de Esperanza y de otras localidades de Las Colonias en las páginas de El Litoral.
A lo largo de esas dos décadas, sus crónicas y artículos reflejaron la vida cotidiana, la actividad de las instituciones y los acontecimientos más relevantes de Esperanza y de otras localidades del departamento Las Colonias.
Con estudios en la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), su trayectoria profesional también estuvo vinculada al Campus FAVE de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde tuvo a su cargo tareas de prensa y protocolo de las facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias Veterinarias.
Integró el Rotaract Club Esperanza y en los últimos años era activa madre colaboradora del Club Atlético Almagro, de su ciudad, donde sus dos hijos eligieron jugar al básquet.
Hija de Rubén Roland, impulsor del diario El Colono del Oeste, Cintia continuó el camino familiar en el periodismo y estuvo al frente del medio junto a su hermano Silvio, dando continuidad a una publicación ligada a la identidad y la historia de Esperanza.