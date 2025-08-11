Esperanza tiene una "hoja de ruta" para el tránsito: presentaron el estudio de movilidad urbana

El Palacio Municipal de Esperanza fue el escenario para la presentación de los resultados de un importante estudio de movilidad urbana, tránsito y seguridad vial, que promete ser la base para futuras políticas públicas en la ciudad.
El trabajo, realizado por la UTN Santa Fe, servirá para implementar soluciones basadas en datos concretos y no en suposiciones, según destacó el intendente Rodrigo Müller.
El análisis fue desarrollado por el Centro de Estudios de Transporte, Accidentología y Movilidad (CETRAM) de la UTN Regional Santa Fe.
El evento de este viernes fue encabezado por el intendente Rodrigo Müller, acompañado por el secretario de Control y Seguridad, César Gioria, y el responsable del proyecto, Fernando Imaz, en representación de CETRAM.
Durante su intervención, el intendente Müller subrayó la importancia de este estudio, señalando que forma parte de un compromiso de su gobierno: “Hacer políticas públicas en base a evidencias concretas y no a intuiciones”.
El mandatario destacó que el informe será una “hoja de ruta” para comenzar a implementar soluciones efectivas para los problemas de tránsito y movilidad en la ciudad.
El informe, que cuenta con numerosas recomendaciones, será puesto a disposición de los vecinos y se enviará a los concejales para que sirva como una herramienta de trabajo.
Müller también aprovechó para agradecer a los alumnos de Logística del Instituto Tecnológico El Molino, quienes participaron activamente en la recolección de datos a través de encuestas y observaciones.
A su turno, Fernando Imaz, de CETRAM, explicó que el trabajo de campo se inició en octubre del año pasado. El equipo recopiló datos detallados sobre el flujo vehicular, los problemas más recurrentes, el tránsito pesado, los índices de accidentología y el estacionamiento medido, entre otros aspectos.
Imaz detalló que el estudio identificó un uso significativo de la bicicleta en el centro de la ciudad y señaló puntos críticos en las rutas que la atraviesan. Asimismo, aseguró que la municipalidad puede contar con la disposición del CETRAM para continuar colaborando en proyectos más específicos que surjan a raíz de estos hallazgos.
El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, difundió los últimos indicadores de criminalidad relevados en 13 ciudades de Santa Fe. Según el informe, Esperanza es la localidad que más redujo la cantidad de delitos en el período comprendido entre diciembre de 2023, cuando asumió el intendente Rodrigo Müller, y julio de 2025.
Al respecto, Müller expresó que “este es un logro muy importante para nuestra ciudad, que refleja el trabajo serio y sostenido que venimos realizando junto a la provincia. La seguridad se construye todos los días, con prevención, con inversión en tecnología, con coordinación con las fuerzas policiales y, sobre todo, con compromiso y trabajo”.
“Desde el inicio de la gestión fortalecimos el Centro de Monitoreo Municipal, incorporamos equipamiento y mejoramos los protocolos. Nada de esto sería posible sin el acompañamiento del gobierno provincial y el trabajo de la Policía en el territorio. Vamos a seguir en este camino, redoblando los esfuerzos para que los vecinos vivan más seguros”, agregó.
Como ejemplo, el informe permite verificar que en enero de 2024 hubo 117 delitos predatorios en la ciudad mientras que en el mismo mes de 2025 la cantidad de delitos fue de 49, lo que representa una disminución del 58%.
A su vez, en enero de 2024 el tiempo de respuesta de la Policía era de casi 10 minutos mientras que en la actualidad es de menos de 6 minutos.
Desde la Municipalidad de Esperanza se recuerda a la comunidad la importancia de utilizar el 911 ante cualquier situación de emergencia o hecho sospechoso, ya que la denuncia oportuna permite una respuesta más rápida y efectiva de las fuerzas de seguridad.
