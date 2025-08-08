Encuentro del ECAM

Autoridades de San Agustín destacaron el rol del 911 en la seguridad local

Durante una reunión con las máximas autoridades del ministerio de Seguridad de la Provincia, valoraron el balance realizado en estos primeros meses de 2025. El titular del Ejecutivo local, Cristian Osta, destacó a El Litoral la importancia de la activación del número de emergencias 911 en la localidad hace ya ocho meses.