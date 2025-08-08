Autoridades de San Agustín destacaron el rol del 911 en la seguridad local
Durante una reunión con las máximas autoridades del ministerio de Seguridad de la Provincia, valoraron el balance realizado en estos primeros meses de 2025. El titular del Ejecutivo local, Cristian Osta, destacó a El Litoral la importancia de la activación del número de emergencias 911 en la localidad hace ya ocho meses.
Osta destacó la importancia de la activación del número de emergencias 911 en la localidad.
Esta semana en una reciente reunión del Ente de Coordinación de Área Metropolitana (ECAM), que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, el presidente comunal de San Agustín, Cristian Osta, se reunió con autoridades provinciales para abordar la situación de la seguridad en la región.
El encuentro, que contó con la presencia del ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni y la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudanes, tuvo como objetivo principal analizar y hacer un balance de los avances en la materia.
Osta destacó la importancia de la activación del número de emergencias 911 en la localidad hace ya ocho meses, un servicio que ha demostrado ser eficaz en la lucha contra la delincuencia. "Nos dieron la planilla de la cantidad de denuncias, por qué eran, por maltrato, por violencia, por accidente, o por robo. La verdad que está bueno tener una planilla de estadística", señaló Osta.
El presidente comunal puso como ejemplo un reciente caso de robo de una moto en la localidad.
Osta y Coudanes durante la reunión del ECAM
"Cuando activamos el 911, a los 40 minutos apareció en Empalme San Carlos", comentó Osta, y añadió que este tipo de respuesta rápida se debe a que las autoridades policiales, al recibir el aviso, establecen un "anillo" de seguridad en la zona que permite una pronta recuperación de los objetos robados.
Aportes a bomberos voluntarios
Por otra parte Osta se refirió a otros temas de interés para la comunidad.
En particular, el Jefe Comunal de San Agustín mencionó el apoyo de la comuna al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes recientemente celebraron su aniversario.
"Hicimos un aporte de un chasis con casi 900 ladrillos, un valor de $1.450.000, para que ellos continúen con su edificio propio", explicó Osta, subrayando la colaboración y el trabajo conjunto
"Hicimos un aporte de casi 900 ladrillos, un valor de $1.450.000, para que ellos continúen con su edificio propio", explicó Osta, subrayando la colaboración y el trabajo conjunto entre la comuna y la institución de bomberos.
Finalmente, el presidente comunal compartió otras actividades realizadas en la localidad. Entre ellas, destacó la tradicional celebración del 1° de agosto, donde se distribuyó la caña con ruda, una tradición popular que congrega a gran cantidad de vecinos en la comuna.
También se llevó a cabo una jornada organizada por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) para la obtención del carnet de manipulación de alimentos, un evento que contó con la participación de cerca de 20 emprendedores y comerciantes locales.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.