Este fin de semana largo se desarrolló Expo Casilda 2026, con diversas actividades en el marco de la celebración del aniversario de la ciudad. El megaevento se celebró en el predio de las Cuatro Plazas de esa localidad del departamento Caseros. Hubo espectáculos musicales en vivo, parque de diversiones, Expo Agro, Expo Autos, feria de artesanos y emprendedores; además de espacios gastronómicos para disfrutar en familia. “Es la fiesta de los 119 años de la ciudad y hemos trabajado mucho para poder brindarle todo esto al vecino”, expresó Horacio Distefano, secretario de Gobierno de Casilda.
Con una amplia convocatoria, se realizó una nueva edición de Expo Casilda
Durante tres jornadas, la ciudad se vistió de fiesta con numerosas propuestas para toda la familia. Hubo espectáculos musicales, gastronomía y exposiciones. El show principal estuvo a cargo de La Delio Valdez.
La jornada inaugural del sábado contó con una convocatoria multitudinaria que superó todas las expectativas. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación de La Delio Valdez, la reconocida orquesta cooperativa que hizo bailar a miles de personas con su característico ritmo latinoamericano. También estuvo el show de Houston y Los Problemas, completando una apertura a puro ritmo.
Asimismo, el domingo se desarrollaron distintas presentaciones musicales que formaron parte de las celebraciones, con la participación de bandas y artistas locales y regionales. Entre las cuales salieron a escena: Nuevo Rumbo, Diabólico Plan, Cultura Violenta, Simple Power Trío, Agus Guerrera y Los Solistas, Descarrilados y Marcos Dichiara. En tanto, el lunes fue el turno de Fuera de Fase, Facundo Casarotto, Desfachatados, Girando Ando, Metzcalina, Marea Alta y Grupo Pirámide, que completaron la programación musical.