Los días 8, 9 y 10 de mayo, la localidad de Chabás será sede de una nueva edición de Fespal, una de las ferias populares más convocantes de la región, que este año llegará con una propuesta ampliada, más de 500 expositores, entrada libre y gratuita, espectáculos musicales, capacitaciones, juegos para niños y una fuerte presencia de emprendedores de distintos puntos del país.
Chabás se prepara para una edición multitudinaria de la Fespal
El año pasado convocó a más de 150 mil personas y este año se espera una nueva gran afluencia de público de toda la región.
En diálogo con A Pesar de Todo (LT29), el ingeniero Héctor Busilacchi, director de Fespal y secretario de Producción de la Municipalidad de Chabás, anticipó que la organización atraviesa las últimas semanas de preparativos con una demanda “impresionante” de stands.
“Estamos como siempre, un poco a la corrida con las últimas semanas, con los preparativos, con una demanda realmente impresionante de stand. Tuvimos que hacer una especie de reingeniería para conseguir más espacio en las carpas y en el predio, porque la demanda es muy alta”, destacó.
Según remarcó, Fespal mantiene una característica que la distingue a nivel nacional: su fuerte nivel de ventas y su perfil popular. “Sigue caracterizada como una de las ferias que mayor nivel de venta tiene en el país y eso se traduce más en estos momentos, donde hay situaciones complicadas para algunos sectores”, señaló.
Busilacchi subrayó que uno de los pilares históricos de la feria es sostener el acceso libre y gratuito. “Todavía pudimos mantener la característica de estas 24 ediciones, con entrada libre y gratuita, capacitaciones, juegos gratis para los chicos, varios sectores de espectáculos, el escenario mayor y la peña”, indicó.
La feria contará con la presencia de expositores de la Patagonia, Cuyo, el Litoral, el norte argentino, provincia de Buenos Aires y toda la región centro, lo que permitirá a los visitantes recorrer una amplia variedad de productos, artesanías y propuestas comerciales.
“Es un mapa del país que traemos acá, al centro de la Pampa Húmeda. Eso también hace que la familia venga a pasar el día, a disfrutar de todo lo que tiene la feria”, expresó.
En la edición anterior, Fespal recibió más de 150 mil personas durante los tres días, una cifra que la organización espera igualar o superar este año.
Propuesta productiva
Una de las novedades de esta edición será el fortalecimiento del sector vinculado a la producción. Busilacchi explicó que se ampliará el espacio destinado a maquinaria agrícola, vehículos, comercio, insumos ganaderos y actividades relacionadas con el campo.
“Siempre tuvimos maquinaria agrícola, pero este año va a haber un sector más importante. Queremos retomar esa parte productiva que hubo años que tuvo FESPAL y la estamos reorganizando”, sostuvo.
El funcionario remarcó que la propuesta apunta también a las familias de la zona que tienen relación directa con el campo y que muchas veces no pueden acercarse a otras muestras de mayor escala.
Gastronomía, artistas y cierres musicales
La grilla artística también será uno de los grandes atractivos del fin de semana. Habrá más de 500 artistas distribuidos entre la peña, el escenario principal y otros espacios de la feria.
El viernes, el cierre estará a cargo de Yuthiel, exintegrante de Banda XXI, con una propuesta de música tropical. El sábado será el turno de Facundo Toro, figura destacada del folklore nacional. El domingo, el cierre llegará con El Brujo Ezequiel y la cumbia santafesina.
A eso se sumará una amplia oferta gastronómica, con patios de comidas a cargo de escuelas e instituciones, además de food trucks provenientes de distintas provincias, bebidas, cervezas artesanales y propuestas para toda la familia.
Horarios de la feria
La actividad comenzará el viernes 8 de mayo al mediodía y se extenderá hasta la medianoche. El sábado y domingo, la feria abrirá desde las 10 de la mañana hasta la medianoche.
Los stands funcionarán aproximadamente de 10 a 20.30 o 21 horas, mientras que los espectáculos continuarán hasta cerca de la medianoche.
Además, el viernes se desarrollarán dos capacitaciones a cargo de profesionales y técnicos del Ministerio de Desarrollo de la provincia. A las 14 horas se abordará el uso del marketing digital como herramienta para emprendimientos, y a las 16 horas se brindará una charla sobre cálculo de costos, orientada a emprendedores y productores.
Operativo especial
La magnitud del evento demandará un importante operativo de seguridad y organización. Busilacchi adelantó que habrá desvíos para camiones, controles, vigilancia con drones y apoyo logístico para facilitar la llegada del público a Chabás, especialmente teniendo en cuenta la circulación sobre la Ruta 33 en época de cosecha.
“Va a haber mucha seguridad, drones de vigilancia y también helicópteros para el control. Implica un armado muy grande, donde también participa y colabora el Gobierno de Santa Fe”, explicó.
Camino a las bodas de plata
La edición 2026 será la antesala de un momento especial para Fespal, ya que el año próximo la feria celebrará sus 25 ediciones, consideradas por la organización como las “bodas de plata”.
“Este año queremos que esta previa sea muy importante. No es fácil armar un evento de estas características por la logística, pero toda la región nos acompaña desde hace muchos años”, concluyó Busilacchi.