La 49° edición de la Fiesta Nacional del Surubí concluyó con un fin de semana marcado por la alta competencia y las condiciones climáticas adversas en la ciudad de Goya. Con la participación de alrededor de 1.400 embarcaciones, el tradicional Mundial de Pesca volvió a consolidarse como uno de los eventos más convocantes del país.
La historia de la peña santafesina que se consagró en la Fiesta Nacional del Surubí de Goya
La Peña El Carayá de Arroyo Seco, formó parte del equipo santafesino que se consagró ganador en la Fiesta Nacional del Surubí en Goya. Martín, junto a su padre Miguel y a Bruno, lograron un triunfo histórico por apenas medio punto de diferencia.
La novedad este 2026 es que un equipo de pescadores santafesinos se consagró ganador en uno de los certámenes de pesca más convocantes del país.
Entre los protagonistas estuvo Martín Visderpon, integrante de la Peña “El Carayá” de Arroyo Seco, quien compartió la embarcación con su padre Miguel y con Bruno, en una competencia marcada por la emoción, la expectativa y una definición ajustadísima.
Visderpon contó a El Litoral que no era su primera participación en el tradicional concurso, aunque hasta ahora nunca había podido quedarse con el primer lugar. “Esta fue la cuarta, quinta vez que participo. Tuve la suerte de subir al escenario en puestos detrás del primer puesto, pero nunca había tenido la suerte de ganar”, expresó.
El logro también tuvo un valor especial para su padre y para su compañero de equipo. “Mi papá, mi viejo, Miguel, hace unos 18, 20 años que va. También tuvo la suerte de subir al podio, pero nunca pudo ganar, como en este caso”, relató. Y agregó: “Bruno, un amigazo, hace 20 años que va y este año tuvo la suerte de arrancar por el primer puesto”.
Aunque Martín es de Arroyo Seco, explicó que la peña pesquera a la que pertenece tiene origen en Casilda. “La Peña Pesquera es de Casilda. Nos conocimos en un torneo, yo había ido sin Peña. Me invitaron a sumarme. Y bueno, y ahí estamos hace ya desde el 2010”, contó.
Ese vínculo, construido a lo largo de los años en distintas competencias, terminó coronándose en Goya con un triunfo que quedará en la historia del grupo.
Más de 24 horas en el agua y tres capturas decisivas
El pescador describió cómo fue la dinámica de la competencia, desde la salida del parque cerrado hasta el regreso con las capturas. “A Parque Cerrado bajamos el sábado; eran las 11 de la mañana cuando nos fuimos. Y llegamos otra vez a subir la lancha el domingo a la una de la tarde”, precisó.
Durante la jornada lograron tres capturas, que terminaron siendo determinantes para la clasificación final. “3 capturas, una de 61 centímetros, la primera, una de 72 centímetros y una de 91”, detalló.
La tercera pieza fue la que desató la emoción dentro de la embarcación. "Cuando sacamos la tercera, fue una explosión arriba de la lancha. Fue algo muy loco todo lo que pasó”, recordó superemocionado Visderpon.
Mientras transcurría la competencia, el equipo observaba que no había demasiada actividad en otras embarcaciones. Visderpon relató que seguía las redes sociales para conocer cómo venía el panorama general de la pesca.
En ese contexto, le dijo a Bruno que las tres capturas podían ser decisivas. “Cuando estábamos tomando mate y le digo a Brunito que los 3 surubíes van a hacer fuerza, acordate, vamos a estar peleando”, contó. La respuesta de su compañero fue de cautela, pero la intuición terminó cumpliéndose. “Me dice, ¿vos estás seguro? Son 3 solos. Sí, Brunito, le digo, acordate que esto”, relató.
Al día siguiente, al volver hacia la fiscalización, comenzaron a dimensionar que el resultado podía ser importante. “Él venía relojeando todos los cómputos y todo, dice, hay mucho con 2 piezas. Le digo, Bruno, ¿qué te dije anoche? ¿Qué te dije anoche?”, recordó.
Una definición por medio punto
La definición fue tan ajustada como emocionante. En la carpa de fiscalización encontraron a otro equipo con tres piezas, que finalmente terminó en el segundo lugar. La diferencia fue mínima. "Terminamos ganándole por 50 centésimas, por medio punto”, contó Visderpon.
El segundo lugar fue para el equipo 1202 “Isabella”, de la barra pesquera “Los Cumpas”, que alcanzó 41,90 puntos con tres piezas. Estuvo conformado por Emmanuel Romero, Ariel Leiva y Rodrigo Cettour.
El podio lo completó el equipo local 822 “Maratti II”, de la barra “Surubí Borrego”, cuyos integrantes Fernando Cuevas y Martiniano Cuevas Monferrer lograron 39,50 puntos con solo dos capturas, compensadas por el gran tamaño de los ejemplares.
Un triunfo compartido con su padre
Uno de los momentos más emotivos del relato fue cuando Visderpon habló de su padre, Miguel. Recordó una experiencia anterior en Goya, cuando había participado con él por primera vez y la jornada no había salido como esperaba.
“Yo, la primera vez que fui a Goya, fui con mi viejo. Fue hace 11 o 12 años, más o menos. Cuesta ir allá, cuesta; para el que va a participar, implica un dinero. Y mi viejo, como no había pesca, se fue a dormir. Yo me enojé mucho y le dije: ‘Venimos a un concurso, no te podés ir a dormir’. Y también le dije: ‘No vengo más con vos’”, relató.
Con el paso del tiempo, ambos siguieron compitiendo, aunque en equipos diferentes. “Fui a Goya otros años, con otro equipo, y subí al podio. Mi viejo también subió al podio con otro equipo, pero separados”, recordó.
Este año, sin embargo, su padre le pidió volver a compartir la embarcación. “Este año me dijo: ‘Mirá, perdón, yo quiero que este año pesques conmigo, porque tengo 70 años y no sé cuánto tiempo más voy a poder subir a la lancha’”, contó.
Visderpon aceptó sin dudar. “De una le dije que sí, que iba a ser así, que iba a pescar con él. Y desde ese momento, lo único que hice fue pedirle a Dios, toda la noche, que me diera la posibilidad de estar ahí arriba con él”, expresó. El desenlace superó cualquier expectativa: “Y bueno, se dio: ganamos la zona y ganamos el torneo”.
Premio y reconocimiento provincial
Además del valor deportivo y emocional, el triunfo tuvo un importante premio económico para el equipo. “Fueron $ 63.000.000 para el trío”, indicó Visderpon.
También recibieron cañas como parte de la premiación y, según contó, se aproxima un reconocimiento institucional. “Nos dieron unas cañas, y bueno, y ahora se viene algo más, hace un ratito me llamó el presidente de la Peña, que nos llamaron de la cámara de senadores de la provincia, que nos van a reconocer”, adelantó.