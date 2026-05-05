"Fue muy loco lo que pasó"

La historia de la peña santafesina que se consagró en la Fiesta Nacional del Surubí de Goya

La Peña El Carayá de Arroyo Seco, formó parte del equipo santafesino que se consagró ganador en la Fiesta Nacional del Surubí en Goya. Martín, junto a su padre Miguel y a Bruno, lograron un triunfo histórico por apenas medio punto de diferencia.