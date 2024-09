Expocom 2025

Funes se consolida cómo el corazón de la construcción en el país

“La verdad que hoy no es un día común para todos nosotros. Es un día trascendental no solamente para la ciudad de Funes, si no para toda la región. Yo quería llevar adelante una exposición que tenga que ver con lo nuestro, que es pura y exclusivamente el desarrollo y la producción”, expresó Santacroce.