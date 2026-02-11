#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Actividad legislativa

Sofía Galnares continúa fortaleciendo el trabajo territorial

La diputada provincial acompañó al gobernador Maximiliano Pullaro en Cafferata y participó de actividades vinculadas al desarrollo productivo, el deporte, la juventud y la cultura en distintas localidades del sur santafesino

En Cafferata, Galnares acompañó al gobernador en el anuncio de inversión bajo el programa “Caminos Productivos”En Cafferata, Galnares acompañó al gobernador en el anuncio de inversión bajo el programa “Caminos Productivos”
Seguinos en
Por: 

En Cafferata, Galnares acompañó al gobernador Maximiliano Pullaro en el anuncio de inversión bajo el programa “Caminos Productivos” y la entrega de un aporte destinado a Bomberos Voluntarios, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el interior santafesino.

Galnares reafirma su compromiso con el trabajo territorial, el acompañamiento a las instituciones y el fortalecimiento de iniciativas que promueven el desarrollo social, cultural y productivo de la provincia.La diputada también fue invitada a la 20° edición del Festival Mary Pelaye.

Allí, la diputada, junto a la referente local Carito Castro, visitó el Club Juventud Unida y el Club Cafferatense, donde fue recibida por sus respectivas comisiones directivas.

En ambos encuentros recorrió las instalaciones y dialogó sobre la realidad de las instituciones, sus desafíos y los proyectos a futuro, destacando el rol social y formativo que cumplen los clubes en la comunidad.

En Venado Tuerto

En Venado Tuerto, Galnares participó del Torneo de Fútbol Femenino “Desafíate”, organizado por la Juventud Radical en el Club Talleres.

La actividad contó con la presencia del intendente Leonel Chiarella y se enmarcó en el programa Eureka, una iniciativa que promueve la participación activa de jóvenes a través de proyectos socio-comunitarios con impacto territorial.

Galnares reafirma su compromiso con el trabajo territorial, el acompañamiento a las instituciones y el fortalecimiento de iniciativas que promueven el desarrollo social, cultural y productivo de la provincia.Galnares y el ministro Lisandro Enrico participaron de los carnavales organizados en la localidad de Murphy.

La diputada también fue invitada a la 20° edición del Festival Mary Pelaye, un evento emblemático del folklore local organizado por la comisión vecinal del barrio Ciudad Nueva, consolidado como el festival folklórico más importante de la ciudad y un homenaje a la reconocida difusora cultural Mary Pelaye.

Mirá tambiénGalnares: "Cuando las gestiones llegan a territorio se transforman en obras, ambiente y oportunidades"

Por otra parte, Galnares y el ministro Lisandro Enrico participaron de los carnavales organizados en la localidad de Murphy.

En ese marco, la diputada hizo entrega de la Declaración de Interés con motivo del aniversario de la localidad al presidente comunal, Ezequiel Rodríguez. La actividad contó además con la presencia de la referente local y coordinadora de Igualdad y Desarrollo Humano del departamento General López, Mónica Nieto.

En Chovet

La legisladora estuvo presente también en la localidad de Chovet, donde visitó la Biblioteca Popular Alberto Chovet y mantuvo una reunión en la comuna vinculada al voluntariado ambiental.

Galnares reafirma su compromiso con el trabajo territorial, el acompañamiento a las instituciones y el fortalecimiento de iniciativas que promueven el desarrollo social, cultural y productivo de la provincia.La legisladora estuvo presente también en la localidad de Chovet,

Además, junto al presidente comunal Mauricio Lucic, recorrió la Huerta Comunal y el predio donde anteriormente se realizaban tareas de compostaje, un espacio actualmente en desuso sobre el cual se proyectan acciones de recuperación ambiental.

De esta manera, Sofía Galnares reafirma su compromiso con el trabajo territorial, el acompañamiento a las instituciones y el fortalecimiento de iniciativas que promueven el desarrollo social, cultural y productivo de la provincia.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Sofía Galnares
Cámara de Diputados de Santa Fe
Maximiliano Pullaro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro