Sofía Galnares continúa fortaleciendo el trabajo territorial
La diputada provincial acompañó al gobernador Maximiliano Pullaro en Cafferata y participó de actividades vinculadas al desarrollo productivo, el deporte, la juventud y la cultura en distintas localidades del sur santafesino
En Cafferata, Galnares acompañó al gobernador Maximiliano Pullaro en el anuncio de inversión bajo el programa “Caminos Productivos” y la entrega de un aporte destinado a Bomberos Voluntarios, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el interior santafesino.
Allí, la diputada, junto a la referente local Carito Castro, visitó el Club Juventud Unida y el Club Cafferatense, donde fue recibida por sus respectivas comisiones directivas.
En ambos encuentros recorrió las instalaciones y dialogó sobre la realidad de las instituciones, sus desafíos y los proyectos a futuro, destacando el rol social y formativo que cumplen los clubes en la comunidad.
En Venado Tuerto
En Venado Tuerto, Galnares participó del Torneo de Fútbol Femenino “Desafíate”, organizado por la Juventud Radical en el Club Talleres.
La actividad contó con la presencia del intendente Leonel Chiarella y se enmarcó en el programa Eureka, una iniciativa que promueve la participación activa de jóvenes a través de proyectos socio-comunitarios con impacto territorial.
La diputada también fue invitada a la 20° edición del Festival Mary Pelaye, un evento emblemático del folklore local organizado por la comisión vecinal del barrio Ciudad Nueva, consolidado como el festival folklórico más importante de la ciudad y un homenaje a la reconocida difusora cultural Mary Pelaye.
Por otra parte, Galnares y el ministro Lisandro Enrico participaron de los carnavales organizados en la localidad de Murphy.
En ese marco, la diputada hizo entrega de la Declaración de Interés con motivo del aniversario de la localidad al presidente comunal, Ezequiel Rodríguez. La actividad contó además con la presencia de la referente local y coordinadora de Igualdad y Desarrollo Humano del departamento General López, Mónica Nieto.
En Chovet
La legisladora estuvo presente también en la localidad de Chovet, donde visitó la Biblioteca Popular Alberto Chovet y mantuvo una reunión en la comuna vinculada al voluntariado ambiental.
Además, junto al presidente comunal Mauricio Lucic, recorrió la Huerta Comunal y el predio donde anteriormente se realizaban tareas de compostaje, un espacio actualmente en desuso sobre el cual se proyectan acciones de recuperación ambiental.
De esta manera, Sofía Galnares reafirma su compromiso con el trabajo territorial, el acompañamiento a las instituciones y el fortalecimiento de iniciativas que promueven el desarrollo social, cultural y productivo de la provincia.