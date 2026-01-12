Reconocimiento provincial

Galnares entregó en Venado Tuerto la distinción "Raúl Alfonsín" a veteranos de Malvinas

El acto se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) “Héroes de Malvinas” y estuvo destinado a la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe y al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Venado Tuerto, en homenaje a su trayectoria y compromiso con la comunidad.