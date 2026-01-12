Galnares entregó en Venado Tuerto la distinción "Raúl Alfonsín" a veteranos de Malvinas
Este sábado 10 de enero, la diputada provincial Sofía Galnares encabezó en Venado Tuerto la entrega de la distinción “Raúl Alfonsín”, un reconocimiento otorgado por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe a quienes han demostrado, a lo largo de su vida y obra, un compromiso permanente con los valores democráticos.
El acto se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) “Héroes de Malvinas” y estuvo destinado a la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe y al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Venado Tuerto, en homenaje a su trayectoria y compromiso con la comunidad.
La legisladora, junto a sus pares, impulsó el proyecto de reconocimiento en diciembre pasado en la Cámara Baja provincial, eligiendo a las instituciones de veteranos por su recorrido y su presencia constante en la vida social, educativa y democrática de la región.
Distinción
La distinción, enmarcada en el “Día de la Democracia Santafesina”, pone en valor la labor que ambas entidades desarrollan desde hace más de cuatro décadas.
Al fundamentar la iniciativa, Galnares sostuvo que los veteranos “son quienes convirtieron el dolor de la guerra en una permanente pedagogía de la paz”, y remarcó que su trabajo cotidiano expresa valores centrales de la democracia como la paz, los derechos humanos, la justicia y la solidaridad.
En ese sentido, destacó que “están presentes en cada acto al que se los convoca, desde los patrióticos hasta aquellos vinculados a la construcción de comunidad”.
Propuesta
La diputada explicó que la elección se hizo en forma inmediata: “Fue muy fácil pensar en los veteranos de guerra. Fue una elección espontánea y sin dudas porque son los mejores representantes para recibir esta valoración de la Cámara de Diputados”.
Además, señaló que la propuesta fue acompañada por sus pares y que incluso motivó iniciativas similares en otros departamentos de la provincia.
La entrega permitió que el reconocimiento se realice en el territorio, junto al Intendente Chiarella, el Presidente del Concejo Municipal, Pellegrini, concejales y dirigentes de clubes e instituciones sociales y religiosas, junto a los propios veteranos, a sus familiares y a las instituciones que sostienen la causa Malvinas en el sur santafesino.
“Estoy muy agradecida de que reciban con honor esta distinción y de poder ser un medio para seguir malvinizando, tal cual ellos me enseñaron, sobre todo, defendiendo los valores de la paz y de la democracia, que tenemos que construir día a día, cada uno desde nuestro lugar”, concluyó la diputada provincial Sofía Galnares.