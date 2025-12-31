Rafaela 2025: la inauguración de la megaobra del hospital y la mirada en el futuro regional
No fue un año más para la “Perla del Oeste”: la ciudad terminó de marcar su liderazgo regional a través de la culminación de deudas históricas y la puesta en marcha de una transformación urbana sin precedentes. Con la salud pública como estandarte y el horizonte de los Juegos Suramericanos Odesur 2026 como motor, Rafaela cierra un ciclo de planificación para abrir uno de ejecución y consolidación como una de las principales ciudades de la provincia.
El Hospital Regional "Dr. Jaime Ferré", una antes y un después para Rafaela.
La inauguración del nuevo Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré” marca un antes y después que trasciende gestiones. Con una superficie de 21.000 metros cuadrados —triplicando la capacidad del anterior efector— y tecnología de punta que lo posiciona como referente en Latinoamérica, el nosocomio es la prueba tangible de que la salud puede ser una política de Estado en Santa Fe.
El acto de inauguración fue, en sí mismo, un mensaje político de madurez. El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que esta megaobra es el resultado de una "continuidad y planificación", reconociendo el camino iniciado por administraciones anteriores como la de Antonio Bonfatti, quien trazó el plan original, y el impulso fundamental de Omar Perotti, bajo cuya gestión se avanzó en la estructura crítica y se habilitaron áreas clave durante la pandemia.
La presencia y el respaldo de figuras como el exintendente Luis Castellano y el actual mandatario local, Leonardo Viotti, subrayaron un consenso poco común en la Argentina actual: la convicción de que hay obras que no pertenecen a un partido, sino a la comunidad. "Es un orgullo inaugurar el hospital más moderno del país, que va a servir para los próximos 100 años", sentenció Viotti.
El camino a Odesur 2026: una ciudad que se reinventa
Pero Rafaela no sólo mira hacia adentro de sus quirófanos; mira hacia sus calles. La confirmación de la ciudad como subsede de los Juegos Suramericanos 2026 ha disparado un plan de infraestructura que ya está cambiando la fisonomía del microcentro.
Las obras en la Plaza 25 de Mayo y su anillo central son el epicentro de este cambio. Con la implementación de la "Zona 30" para calmar el tránsito, la ampliación de veredas, nuevas ciclovías y la modernización total de la luminaria LED, la ciudad busca priorizar al peatón y al ciclista, adaptándose a estándares internacionales de movilidad sustentable.
Según los equipos técnicos de infraestructura, estas intervenciones —que incluyen la recuperación del adoquinado histórico y la creación de nuevos espacios verdes absorbentes— no solo preparan a Rafaela para recibir a los atletas de Odesur, sino que elevan la calidad de vida de los rafaelinos para las próximas décadas.
El despliegue de infraestructura de cara a los Juegos Odesur 2026 representa la transformación deportiva más ambiciosa en la historia de la región. El corazón de este cambio late en el sector oeste, donde el nuevo Microestadio cubierto de avenida 500 Millas, con capacidad para 3.500 personas, se erige como un gigante capaz de albergar competencias de escala internacional.
A pocos metros, en el predio lindante a la UNRaf, avanza el Velódromo internacional techado, una obra de ingeniería de vanguardia que, junto a las nuevas pistas de BMX y skate, consolidará un polo de alto rendimiento sin competencia en el interior del país. Estas obras no son intervenciones aisladas; forman parte de un Parque Olímpico integral que incluye una red de ciclovías y mejoras urbanas que conectarán estratégicamente estos entornos con el resto de la ciudad.
Sin embargo, el proyecto que mejor define la audacia estratégica de Rafaela es la Villa Deportiva. Bajo un modelo de convenio público-privado, se están ejecutando 104 departamentos con infraestructura urbana completa —pavimento, iluminación, agua potable y cloacas— que servirán de hogar para las delegaciones extranjeras durante un mes, para luego volcarse al mercado local como viviendas permanentes.
El verdadero desafío de cara al 2026 radica en la sincronización de los plazos de construcción.
Este esquema asegura que la inversión privada y estatal deje un legado habitacional concreto, evitando los "elefantes blancos" de otros eventos olímpicos.
Nuevos desafíos
El verdadero desafío de cara al 2026 radica en la sincronización de los plazos. Con la primera etapa de la Plaza 25 de Mayo finalizada y los trabajos en los bulevares principales en marcha, Rafaela entra en una fase de "estrés constructivo" donde la logística urbana y la ejecución técnica deben convivir sin margen de error.
El objetivo es claro: transformar la ciudad en un "Circuito de la Producción" deportivo que deje un legado tangible de infraestructura social y profesional. Lo que hoy son veredas intervenidas y andamios en obras, será mañana la plataforma que proyecte a Rafaela al mapa del deporte internacional, consolidando una transformación que recién comienza.