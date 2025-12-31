Balance

Rafaela 2025: la inauguración de la megaobra del hospital y la mirada en el futuro regional

No fue un año más para la “Perla del Oeste”: la ciudad terminó de marcar su liderazgo regional a través de la culminación de deudas históricas y la puesta en marcha de una transformación urbana sin precedentes. Con la salud pública como estandarte y el horizonte de los Juegos Suramericanos Odesur 2026 como motor, Rafaela cierra un ciclo de planificación para abrir uno de ejecución y consolidación como una de las principales ciudades de la provincia.