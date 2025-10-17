Continúa la gestión y se renuevan cargos en el Hospital San Carlos de Casilda

Se realizó un encuentro entre autoridades del Hospital San Carlos, integrantes del Consejo de Administración y representantes del Ministerio de Salud para formalizar la transición en el cargo de representante del Estado ante el Consejo del efector. El puesto será asumido próximamente por Román Tumini, quien iniciará sus funciones en los próximos días.
El objetivo de la reunión fue garantizar una transición ordenada y asegurar la continuidad de los procesos de gestión actualmente en marcha.
Participaron del encuentro el subsecretario de Gestión Territorial Sur, Marcelo Krenz; la directora de la Región de Salud Nodo Rosario, Rosa Dutto; el representante saliente, Juan Pablo Massetani; el director del hospital, Paulo Rubio, e integrantes del Consejo de Administración.
Repaso de objetivos
Durante la jornada se repasaron los principales ejes de trabajo del efector, las líneas de acción prioritarias y los proyectos en curso, con el propósito de facilitar la adaptación del nuevo representante y mantener la dinámica institucional.
Krenz destacó la importancia de esta instancia de traspaso para “favorecer la continuidad de la gestión, acercar a las nuevas autoridades a los equipos de trabajo y fortalecer la articulación interna del hospital”.
Por su parte, Tumini manifestó su satisfacción por asumir el nuevo rol y subrayó su compromiso con la institución: “Es un orgullo volver a trabajar junto a mis compañeros y acompañar los procesos que permitan seguir brindando un servicio de salud de calidad”.
Acompañamiento
En tanto, Massetani agradeció el acompañamiento recibido y remarcó la relevancia de mantener una transición responsable: “Más allá de los nombres, lo importante es sostener la continuidad institucional y avanzar con los desafíos que tiene el hospital”.
El Hospital San Carlos continúa de esta manera consolidando su esquema de trabajo colaborativo entre las diferentes áreas, orientado a fortalecer la atención y los servicios de salud en la región.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.