Incendio en el frigorífico de Hughes: se necesitaron 30 bomberos y más de cuatros de horas de trabajo

Por causas que aún se desconocen, en la tarde de este sábado se produjo un amplio incendio que afectó una gran pila de leña del frigorífico de Hughes (Ruta 8 km 302), que demandó la actuación de tres cuarteles de Bomberos Voluntarios (Hughes, Wheelwright y Labordeboy), con cuatro dotaciones, equipos de apoyo y alrededor de 30 bomberos. Las intensas labores se extendieron entre las 17 y las 21.30.
Según detallaron Bomberos de Hughes a El Litoral, el fuego se originó en la pila de leña que la empresa utiliza para abastecer su caldera. Se estima que esta pila contenía una gran cantidad de material, aproximadamente entre 60 y 70 toneladas de leña.
Operativo de control
La contención y el control total del incendio requirieron un esfuerzo coordinado, demorando 5 horas y media.
El operativo contó con la participación de cuatro dotaciones de bomberos. Adicionalmente, se utilizaron dos tanques de abastecimiento y dos retroexcavadoras, estas últimas empleadas para poder abrir y acceder al fuego.
Desde el cuartel de bomberos local insistieron en remarcar el “profundo agradecimiento” a los cuarteles vecinos que trabajaron a la par para extinguir las llamas.
Un bombero herido
Afortunadamente, el incidente "no pasó a mayores", señalaron en un principio, más tarde se supo que durante el trabajo de extinción, un servidor público de la dotación de Labordeboy sufrió heridas.
La lesión ocurrió cuando el agente "se cayó adentro de la pila de leña y el rescoldo le quemó y le derritió el guante, por lo que se quemó la mano", contó Martín Herber, a cargo de Bomberos de Hughes.
Sobre la prevención y los riesgos de la profesión, manifestó: "Somos servidores públicos, nosotros elegimos esta vocación y a veces nos pasa, si bien tenemos todos los elementos de protección personal", aseguró.
Finalmente, se vinculó la ocurrencia de accidentes con la falta de personal suficiente: "Debido siempre a lo mismo, poco personal y cuando somos pocos pasan los accidentes".
