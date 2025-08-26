Michlig desarrolló actividades en Capivara, Constanza, La Clara; La Lucila y Villa Saralegui

Este lunes senador Felipe Michlig desarrolló una intensa agenda de actividades territoriales, acompañado por el diputado Marcelo González, con reuniones de trabajo con titulares de gobiernos locales, recorridas de obras, entrega de aportes legislativos del PFI (Programa de Fortalecimiento Institucional) y nuevos compromisos de gestión en beneficio de escuelas, clubes y efectores de salud del departamento.
Los legisladores, luego de mantener una amplia reunión de trabajo en San Cristóbal con representantes de los municipio y comunas del departamento en donde se anunció la llegada de fondos de saldos coparticipables, visitaron Capivara; Paraje Los Paraísos (distrito Constanza); La Clara; La Lucila y Villa Saralegui.
Capivara: obras en la plaza y apoyo a instituciones
En su visita a Capivara los legisladores junto a la presidente comunal Adriana Córdoba desarrollaron las siguientes actividades:
-Recorrida por la obra en marcha de la puesta en valor de la plaza “San Martín” con financiamiento del programa provincial Obras Urbanas. Luego en la sede comunal entregaron los siguientes aportes:
-Aporte PFI a la Escuela Nº 1022 “Domingo Faustino Sarmiento”, recibido por su directora Silvia Brillada, junto a integrantes de la cooperadora, destinado a la organización del bingo que se realizará en octubre.
-Aporte PFI al Ballet “Atravesando Sueños”, destinado a la compra de calzado para alumnos. Las autoridades se comprometieron a un segundo aporte para reforzar la compra de indumentaria, recibido por los profesores Marcela Scudalletti y Sebastián Ferrero.
–Aporte PFI a la Comuna de Capivara para gastos de las actividades del Mes de las Infancias.
La presidente comunal de Capivara, Adriana Córdoba, agradeció la presencia de los legisladores y destacó “la importancia de estas gestiones que fortalecen a nuestras instituciones y acompañan el crecimiento de nuestra comunidad”.
Visita Escuela Nº 1083 Los Paraísos (Constanza)
En la oportunidad los legisladores visitaron la Escuela Nº 1083 “Manuel Belgrano” en donde entregaron un aporte destinado a la tradicional raviolada realizada el pasado sábado.
A pedido de los alumnos, el senador y el diputado se comprometieron a gestionar un kit de juegos del programa “Crecer Jugando”, y también un arco de fútbol con red, pelotas de fútbol y pelotas de vóley. Participaron la directora María José Carrere y estudiantes del establecimiento.
Visita a La Clara
Allí concurrieron- junto a la presidente comunal Patricia Mandrile- a la Escuela Nº 555 “José de San Martín” / N.R.E.S.O. Nº 1491, en donde entregaron aportes legislativos del PFI: -Escuela N° 555, aporte para viaje a Cayastá, recibido por la directora Evangelina Pacce. //-N.R.E.S.O 1491 aporte recibido por la coordinadora pedagógica Fernanda Fassi.// -C.E.R. Nº 305 “Domingo Faustino Sarmiento”, aporte recibido por su directora Analía Romero, destinado al traslado de un tapial prefabricado.//-Bochazo Club, recibido por su presidente Héctor Giordano, para cubrir gastos de una cena a beneficio ya realizada.
“Estamos muy agradecidos al senador y al diputado por el permanente acompañamiento y siempre atendernos y brindarnos respuestas” expresó la presidente comunal Patricia Mandrile.
La Lucila: infraestructura escolar, salud y club
En la Lucila, Michlig y González, sumado el delegado regional Horacio Rigo concurrieron a la Escuela Nº 716, en donde junto a la directora María del Rosario Gretter recorrieron la construcción de baños financiada mediante un FANI (Fondo de Atención a Necesidades Inmediatas), actualmente en su etapa final.
Luego en la Comuna de La Lucila fueron recibidos por la presidente comunal Lidia Nievas, el vicepresidente Miguel Barbero y el presidente comunal electo, en donde entregaron el siguiente equipamiento del PFI:
-Dos aires acondicionados tipo split de 3.000 frigorías (uno para la sede comunal y otro para el SAMCo local). Durante la visita al SAMCo, el equipo de salud planteó necesidades y las autoridades se comprometieron a gestionar soluciones.
-Además, entregaron aportes legislativos PFI para solventar actividades del Mes de las Infancias.
Luego en el Club Defensores de La Lucila mantuvieron una reunión con su presidente Daniel García y recorrieron las instalaciones para avanzar en gestiones vinculadas al reemplazo de chapas del techo y la renovación del cielorraso.
La presidente comunal Lidia Nievas destacó que “cuando solicitamos los aires acondicionados, en menos de un mes ya estaban disponibles. Esto demuestra la seriedad del compromiso y la respuesta inmediata del senador y el diputado”.
Villa Saralegui: nuevas gestiones y aporte a la comuna
Durante una reunión con el presidente comunal electo Jorge Piriz, donde se dialogó sobre diferentes programas y obras para la localidad.
Además, se procedió a la entrega de un aporte destinado a fortalecer iniciativas y proyectos locales, continuando con la política de acompañamiento a cada comuna del departamento.
