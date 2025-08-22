Murió Norma Beatriz Nolan, la santafesina que llegó a ser reina mundial de belleza

Norma Beatriz Nolan, la modelo santafesina reconocida por haber sido la única argentina en obtener el título de Miss Universo en 1962, falleció a los 87 años este miércoles 20, según diferentes medios dedicados a certámenes de belleza. Residía desde hace varios años en Miami.
Belleza venadense y primeros pasos
Norma Beatriz Nolan nació el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto. A punto de cumplir 20 años, se mudó a Buenos Aires a principios de 1958 para triunfar como modelo y también estudió secretariado.
Su rostro se hizo conocido en la televisión. y el 1 de julio de 1962, se consagró Miss Argentina en el Club Español de Buenos Aires. El concurso fue conducido por Jean Cartier.
El jurado, que incluyó figuras como Benjamín Solari Parravicini y María Fernanda Cartier, seleccionó a siete finalistas. Norma fue elegida reina, obteniendo un premio de 15.000 dólares y un viaje alrededor del mundo. Superó a Zulma Faiad, quien luego se destacó en el teatro, cine y televisión.
Reina mundial
Solo dos semanas después de ganar Miss Argentina, el 14 de julio de 1962, Norma logró el título de Miss Universo en el Centro Internacional de Convenciones de Miami Beach, Florida. Expresó que, al ver el profesionalismo y la belleza de las demás concursantes, dejó de lado la idea de competir y se centró en ser semifinalista.
Una belleza santafesina...
Fue la sucesora de la alemana Marlene Schmidt (Miss Universo 1961) y recibió una corona de plata y brillantes, una copa dorada, 15.000 dólares y un viaje para cumplir sus compromisos.
Después de la corona
A pesar del agotamiento, Norma continuó su carrera por algunos años, realizando campañas y producciones, principalmente en Inglaterra, junto a Norma Cappagli (Miss Mundo 1960). Se casó a mediados de los años 60 y tuvo una hija, Zita Norma Zanotti. Su última actividad en el mundo de la moda fue como jurado en el concurso Miss Universo de 1969.
Norma murió a los 87 años, en Miami.
Finalmente, Norma dejó su carrera para cumplir otro sueño en Miami: abrir una librería, su "ansiado universo". Ella reconoció: "Me fascina este presente, mi universo ahora son los libros".
Siempre recordó sus orígenes y disfrutó ser distinguida como Ciudadana Ilustre de Venado Tuerto.
