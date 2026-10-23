La ciudad de Avellaneda sufrió un ingreso ilegítimo a su sistema informáticoIn. dicaron que el Centro de Cómputos se encuentra abocado a normalizar el funcionamiento del sistema «a la brevedad». Hasta que eso ocurra, no será posible realizar trámites municipales.
La ciudad de Avellaneda sufrió un ingreso ilegítimo a su sistema informático
Desde el gobierno local informaron que identificaron un ingreso ilegítimo a su sistema informático, situación que obligó a interrumpir temporalmente los trámites municipales mientras se trabaja para restablecer el servicio.
El secretario de Gobierno, Mauricio Delbón Torossi, señaló que «el equipo técnico se encuentra trabajando arduamente para restablecer la normalidad del sistema«.
Mauricio Delbón Torossi, confirmó que el municipio detectó un acceso no autorizado que afectó la base de datos. Los equipos técnicos trabajan para recuperar la información y normalizar el servicio. Mientras tanto, los vecinos deberán esperar para realizar trámites que dependan del sistema.
Reiteró que se detectó un ingreso ilegítimo a su sistema informático y puso en marcha tareas para recuperar la base de datos y restablecer el funcionamiento habitual. Así lo informó el secretario de Gobierno, Mauricio Delbón Torossi, quien buscó llevar tranquilidad a la comunidad y aseguró que los equipos técnicos trabajan desde las primeras horas de la mañana para resolver el inconveniente.
“Básicamente, lo que se detectó fue un ingreso ilegítimo al sistema, que activó las alertas. En base a eso, nosotros estamos trabajando ahora para desencriptar los datos y poder trabajar nuevamente con normalidad”, explicó el funcionario en diálogo con nuestro medio.
Delbón Torossi señaló que el equipo del centro de cómputos y los técnicos municipales se encuentran abocados a la recuperación del sistema. Sin embargo, aclaró que todavía no es posible establecer un plazo preciso para completar las tareas.
“No sabría decirte eso con exactitud, te estaría mintiendo si te doy razón de horas”, sostuvo el secretario de Gobierno, aunque manifestó su expectativa de que la situación pueda resolverse a la mayor brevedad posible.
Trámites municipales afectados
El inconveniente impacta principalmente en los servicios que dependen de la base de datos municipal, donde se encuentra alojada gran parte de la información necesaria para la gestión administrativa y la realización de trámites virtuales.
En ese sentido, el funcionario confirmó que los vecinos deberán esperar hasta que el sistema vuelva a estar operativo para efectuar las gestiones que requieren el acceso a esa información.
“Al haberse afectado el sistema, hasta que lo restablezcamos al ciento por ciento, el vecino va a tener que esperar para poder realizar los trámites”, indicó.
Por este motivo, quienes necesiten efectuar gestiones municipales deberán aguardar una comunicación oficial del municipio que informe cuándo se normalizará el servicio.
El secretario remarcó que la prioridad es recuperar la base de datos y garantizar que el sistema pueda volver a funcionar con normalidad, tal como lo hacía antes del incidente.
Analizarán medidas de seguridad
Además de los trabajos de recuperación, el municipio prevé evaluar medidas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. Delbón Torossi señaló que, una vez superada la contingencia, se analizarán acciones destinadas a reforzar la seguridad informática y prevenir nuevas vulneraciones.
Por el momento, la administración municipal concentra sus esfuerzos en recuperar el funcionamiento del sistema, mientras se aguarda información oficial sobre los avances y el tiempo que demandará la normalización de los servicios afectados.