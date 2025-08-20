#HOY:

Borla se reunió con instituciones en Videla y supervisó obras escolares

Previo a su visita a Videla, el senador Borla mantuvo reuniones en la ciudad de San Justo con representantes de varias instituciones y con las autoridades del Club de Leones.

La jornada incluyó encuentros con dirigentes de diversas instituciones y una recorrida por la Escuela de Educación Secundaria N° 8214.
El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, visitó la localidad de Videla para desarrollar una agenda de actividades junto al presidente comunal, José Noseda.

La jornada incluyó encuentros con dirigentes de diversas instituciones y una recorrida por la Escuela de Educación Secundaria N° 8214.

En la escuela, Borla y Noseda supervisaron la construcción de una nueva aula. La obra forma parte del Programa Mil Aulas del Ministerio de Educación de Santa Fe, que ha beneficiado a 24 escuelas del departamento. La construcción se encuentra en una etapa avanzada.

Esta aula es el resultado de un convenio firmado el pasado mes de septiembre, que benefició a la escuela de Videla, junto a otras dos de la región, una en Marcelino Escalada y otra en Pedro Gómez Cello.

Encuentros en San Justo

Previo a su visita a Videla, el senador Borla mantuvo reuniones en la ciudad de San Justo con representantes de varias instituciones y con las autoridades del Club de Leones.

Respecto al encuentro con el Club de Leones, Borla explicó que se realizó para "ajustar detalles del convenio que tenemos con esa ONG para otorgar anteojos a personas sin obra social".

