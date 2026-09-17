Formación corporativa y capacitación

Psicopedagogía laboral, e-learning y mirada humana en el aprendizaje adulto

Candela Baroni, egresada de Psicopedagogía, analiza el diseño instruccional en entornos digitales y el impacto de la inteligencia artificial, y destaca la importancia de preservar el tiempo, la empatía y la mirada humana en los procesos de aprendizaje adulto.