Candela Baroni es oriunda de San Justo (Santa Fe) y se graduó como Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Católica de Santa Fe. Con el acompañamiento de su familia y amigos, su interés por articular la educación con la psicología la llevó a explorar un campo en expansión: la psicopedagogía laboral y el diseño instruccional aplicado a entornos de e-learning.
Psicopedagogía laboral, e-learning y mirada humana en el aprendizaje adulto
Candela Baroni, egresada de Psicopedagogía, analiza el diseño instruccional en entornos digitales y el impacto de la inteligencia artificial, y destaca la importancia de preservar el tiempo, la empatía y la mirada humana en los procesos de aprendizaje adulto.
Actualmente radicada en Tandil, Baroni se desempeña en una consultora dedicada a la formación y al desarrollo de experiencias de aprendizaje para adultos a través del juego.
Diseños y vínculos
Las propuestas de aprendizaje que se desarrollan a través de herramientas y entornos digitales precisan de un diseño instruccional, es decir, pensar cómo presentar los contenidos, las actividades y los recursos para que la experiencia resulte clara, accesible y significativa.
Para Baroni, el desafío está en comprender cómo aprenden las personas adultas y qué condiciones pueden favorecer ese proceso: “El valor está siempre en poder dar otra mirada. ¿Cómo podemos hacerlo de forma más concreta, visual o entretenida para aquellos adultos que se encuentran trabajando?”, explica.
El punto de partida es escuchar y reconocer qué necesita aprender cada persona. A partir de allí, se pueden diseñar propuestas que aborden diferentes contenidos y habilidades, pero que también contemplen los conocimientos y experiencias que cada adulto ya trae consigo.
Esta mirada implica reconocer que no todas las personas aprenden de la misma manera ni parten del mismo lugar, incluso los tiempos y los dispositivos de acceso a las capacitaciones varían. "No es lo mismo diseñar una experiencia para personas que trabajan en un banco que para otros en una agencia de publicidad. Todos estamos aprendiendo, nadie nace sabiendo”, señala.
Aprender siendo adultos
Aprender de grande tiene sus propios desafíos. No todos tienen los mismos tiempos, intereses ni formas de incorporar nuevos conocimientos. “Del otro lado de tu curso o capacitación está una persona que necesita ser escuchada y mirada”, sostiene.
La mirada psicopedagógica permite entonces acompañar esos procesos y generar condiciones para que las personas puedan participar e intercambiar desde sus propias experiencias. Ese proceso personal y comunitario implica entender que el encuentro con información nueva necesita que uno se involucre, comparta, reconozca la mirada del otro, se deje interpelar, se frustre e incluso pregunte aquello que desconoce.
Nuevos desafíos
Frente al auge del microlearning y los contenidos en formato corto o "cápsulas", Candela plantea la necesidad de preservar los tiempos naturales que requiere todo proceso cognitivo: “El aprendizaje continuo necesita espacio, tiempo y errores. Hay que frenar un poco y reconocer que uno no puede abarcar todo, se necesita pausa para aprender”, afirma.
En su experiencia con el diseño de propuestas de e-learning, esta tensión aparece cuando es necesario adaptar contenidos extensos a formatos cada vez más breves. Si bien las cápsulas permiten responder a las dinámicas actuales de trabajo, también abren una pregunta sobre cuánto de esa información logra convertirse efectivamente en aprendizaje.
No se aprende solo recibiendo información sino más bien cuando ésta es procesada conscientemente.
Aprender en tiempos de inteligencia artificial
Ante la irrupción de la inteligencia artificial y los temores sobre el futuro del trabajo, la sanjustina enfatiza el valor de acompañar la adaptación de los profesionales. La incorporación de nuevas herramientas genera incertidumbre y plantea la necesidad de desarrollar nuevas capacidades, entre ellas el pensamiento crítico y la posibilidad de aprender de manera continua.
“Hay que ser flexibles y atentos, el psicopedagogo busca potenciar esa virtud. Desde la disciplina buscamos cuidar a las personas, no hay que temer. Uno, con ayuda, puede adaptarse poco a poco a este cambio de paradigma, abrirse al cambio y crecer en nuevas habilidades”, concluye.
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