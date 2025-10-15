Vera: autoridades locales juraron adhesión a la nueva Constitución de Santa Fe

En un acto cargado de simbolismo institucional y democrático, la intendente de Vera, Paula Mitre, junto a concejales y miembros de su gabinete, prestó juramento de adhesión a la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe.
La ceremonia tuvo lugar en la sede del Concejo Municipal de Vera, donde el convencional constituyente local y senador Osvaldo Sosa fue el encargado de tomar juramento a la mandataria. Posteriormente, Mitre hizo lo propio con la presidenta del Concejo, Nancy Senn, los ediles y los integrantes del gabinete municipal.
Durante su intervención, Sosa destacó “el orgullo que significó presidir la sesión de apertura” de la Convención Constituyente y remarcó “la importancia de haber alcanzado consensos en temas que hoy benefician a todos los santafesinos”.
“Jurar esta nueva Constitución es mucho más que un acto formal —expresó—. Esta norma no es producto de un solo sector político, sino el fruto del trabajo conjunto, de la madurez institucional y del compromiso de quienes entendimos que Santa Fe necesitaba actualizar su base jurídica para responder a los desafíos del presente y del futuro”.
Por su parte, la intendente Paula Mitre resaltó la trascendencia del momento tanto para la ciudad como para la provincia:
“Hoy vivimos un día que quedará grabado en la historia de nuestra ciudad. Después de 63 años, Santa Fe renovó su Constitución, y nosotros hemos jurado nuevamente en un gesto de profundo respeto por la institucionalidad y la democracia”.
La jefa municipal también subrayó que “esta nueva Carta Magna es mucho más que un texto legal: es la expresión de una provincia moderna, más justa y participativa, que amplía derechos y reconoce las transformaciones sociales que hemos protagonizado en estos años”.
Mitre destacó además el carácter histórico del acto en el ámbito local:
“Por primera vez en los 130 años de nuestra ciudad, Vera tiene a una mujer como intendente y a otra mujer, Nancy Senn, como presidenta del Concejo Municipal. Esto no es solo un orgullo personal, sino un signo de los tiempos que vivimos: de una sociedad que avanza, que se abre y que reconoce el valor y la capacidad de las mujeres en la vida pública”.
Finalmente, la intendente convocó a la ciudadanía y a los representantes políticos a seguir construyendo una democracia más sólida y participativa:
“Esta nueva Constitución nos invita a mirar hacia adelante, a fortalecer las instituciones y a construir un Estado más justo, con más oportunidades, inclusión y esperanza para cada santafesino y para cada verense”.
