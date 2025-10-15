Histórico

Vera: autoridades locales juraron adhesión a la nueva Constitución de Santa Fe

La ceremonia tuvo lugar en la sede del Concejo Municipal de Vera, donde el convencional constituyente local y senador Osvaldo Sosa fue el encargado de tomar juramento a la mandataria. Posteriormente, Mitre hizo lo propio con la presidenta del Concejo, Nancy Senn, los ediles y los integrantes del gabinete municipal.