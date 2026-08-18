El mundo del fútbol y, especialmente, la comunidad de Reconquista, despiden con profundo dolor a Eduardo Andrés Maglioni, exdelantero de Independiente, quien falleció este martes a los 80 años en la provincia de Jujuy, donde se encontraba junto a su familia. El histórico futbolista reconquistense había sido sometido a una operación de corazón y no logró recuperarse.
Adiós a Eduardo Maglioni, el goleador orgullo de Reconquista, falleció a los 80 años
El exdelantero de Independiente, famoso por su récord Guinness, falleció en Jujuy. Su legado perdura en la memoria del fútbol argentino y su ciudad natal, Reconquista.
Según contaron personas cercanas, Maglioni había visitado Reconquista durante el último fin de semana, coincidiendo con la realización del Rally del Jaaukanigás. Luego, junto a sus familiares, se trasladó hacia Jujuy, donde finalmente se produjo su fallecimiento.
Nacido en Reconquista el 14 de abril de 1946 y criado en El Sombrerito, Maglioni construyó una extensa y exitosa carrera profesional. Como centrodelantero defendió las camisetas de Sarmiento de Resistencia, Independiente y Huracán en Argentina, mientras que en Colombia jugó para Millonarios, Atlético Nacional y Unión Magdalena.
En el fútbol local tuvo sus primeros pasos en Club Atlético Adelante, donde jugó en 1963. Con el paso de los años también se desempeñó como director técnico.
Pero fue en Independiente donde alcanzó el punto más alto de su trayectoria. Con la camiseta del conjunto de Avellaneda protagonizó una de las etapas más gloriosas de la institución y conquistó seis títulos: los Torneos Metropolitanos de 1970 y 1971, las Copas Libertadores de 1972 y 1973, la Copa Interamericana de 1972 y la Copa Intercontinental de 1973.
Aquella consagración intercontinental quedó especialmente grabada en la historia del club, ya que Independiente derrotó a la Juventus en Roma y Maglioni fue titular en aquel histórico encuentro.
Quedó en la historia
Uno de los momentos más extraordinarios de su carrera ocurrió el 18 de marzo de 1973, durante el Torneo Metropolitano. Independiente goleó 4 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y Maglioni convirtió tres goles consecutivos en apenas 1 minuto y 51 segundos, es decir, 111 segundos.
La hazaña fue reconocida internacionalmente e incorporada al Libro Guinness de los Récords, convirtiéndose en una de las marcas más recordadas del fútbol argentino.
Durante su paso por Independiente, Maglioni dejó una importante estadística goleadora y se convirtió en uno de los delanteros más queridos por los hinchas. La agrupación Orgullo Rojo lo despidió destacando su condición de “uno de nuestros grandes próceres” y recordó los títulos obtenidos con la institución.
“Un delantero implacable y letal que dejó una marca imborrable defendiendo nuestra camiseta”, expresaron desde la entidad, al tiempo que enviaron sus condolencias a familiares y seres queridos.
Su ciudad lo despide
La Municipalidad de Reconquista también expresó su profundo pesar por el fallecimiento del histórico futbolista y destacó su trayectoria nacional e internacional.
Desde el Gobierno local remarcaron que Maglioni llevó con orgullo sus raíces y se convirtió en uno de los deportistas nacidos en Reconquista que alcanzaron mayor trascendencia en el ámbito nacional e internacional.
Su figura también forma parte del patrimonio deportivo de la ciudad. En su homenaje, una escultura de Eduardo Maglioni se encuentra emplazada en la Plaza 25 de Mayo, sobre el paseo de las esculturas de calle Mitre, junto a las figuras de otros destacados deportistas reconquistenses como Gabriel Omar Batistuta, Ángel David Comizzo, Ivar Gerardo Stafuza y Orlando Fabián Tour.
“Reconquista despide a uno de sus grandes referentes deportivos, cuyo nombre y legado permanecerán para siempre en la memoria de nuestra ciudad y del fútbol argentino”, señaló la Municipalidad.
El intendente Enri Vallejos, en nombre del Gobierno municipal y de toda la comunidad, expresó sus condolencias y acompañó a familiares, amigos y seres queridos de Maglioni en este difícil momento.
A los 80 años, Eduardo Maglioni se despide dejando una huella imborrable en Independiente, en el fútbol argentino y, especialmente, en Reconquista, la ciudad que lo vio nacer y que hoy vuelve a recordarlo como uno de sus grandes ídolos deportivos.