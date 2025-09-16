Reconquista: seguirá detenido el hombre acusado de abusar de su hijastra menor de edad

Domingo Darío González fue condenado a diez años de prisión por hechos reiterados de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia con una menor de edad también por ser encargado de la guarda en concurso ideal con corrupción de menores.
El condenado acepto los cargos y la jueza Dra. Claudia Bressan avaló el acuerdo. La defensa pública fue ejercida por el Dr. Orlando Toniolo. En representación del MPA estuvo la Dra. Georgina Díaz.
La repuesta de la fiscal
“La doctora Bressan aprobó un procedimiento abreviado por el cual condenamos a 10 años de prisión de efectivo cumplimiento al señor Domingo González por hechos cometidos en perjuicio de la hija menor de edad de quien era por entonces su concubina, su pareja”, describió la fiscal de la causa.
Dijo que fueron hechos de los cuales se tomaron conocimiento a través de la denuncia de la mamá del novio de la menor de edad, “quien fue la que realizó la denuncia“, reveló. Mencionó que la calificación legal fue abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia preexistente con un menor de edad y también por ser el encargado de la guarda. “Los hechos fueron reiterados en el tiempo y de acuerdo a las carácter y las formas en que se sucedieron también fueron calificados de manera ideal con la corrupción de menores“, añadió.
Indicó que en este caso se había ya presentado la requisitoria de elevación a juicio y previo al inicio de la audiencia preliminar, «en esta audiencia intermedia y de control fue el imputado quien solicitó la aplicación de una salida alternativa de un procedimiento abreviado», reveló.
Condena
Además la fiscal Díaz agregó que se consultó con los progenitores de la víctima, “quienes estaban presentes en esa audiencia y entendieron que la salida alternativa era la forma de dar por finalizado el conflicto penal en el que ellos estaban inmersos y también de darle una respuesta y continuar o sea una forma de sanar respecto del daño provocado a su hija“, aseveró la representante del MPA.
Adujo que con la conformidad de ellos se solicitaron los avales a fiscales regionales y a la fiscal general, “se obtuvieron y es así que hoy pudimos dar por finalizada esta causa con una condena. González está privado de la libertad del momento mismo de la denuncia”, concluyó la fiscal Georgina Díaz.
