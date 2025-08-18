#HOY:

Ferro y Fortín Olmos jugarán la final de la Liga Verense de Fútbol

Se disputará el próximo fin de semana. Será un encuentro muy esperado por los hinchas de ambos equipos.

El partido Ferro-Gimnasia fue muy disputado y con dientes apretados.
 12:15
Por: 

Con el triunfo de Ferro sobre Gimnasia por 1 a 0 se completó la llave para la gran final que deberá dirimirse con Fortín Olmos que obtuvo su pase al vencer por penales a Belgrano de Gdor. Crespo.

El partido Ferro-Gimnasia fue muy disputado y con dientes apretados.

La fortuna estuvo del lado del club del barrio San Martín que gracias a su férrea defensa y la acostumbrada buena actuación de su arquero pudo mantener el 1 a 0 hasta el final.

Una multitud acompañó a ambos equipos que fueron despedidos con el merecido aplauso por lo hecho en el campo de juego.

La final se disputará el próximo fin de semana entre Fortín Olmos y Ferrocarril. Será un encuentro muy esperado por los hinchas de ambos equipos.


#TEMAS:
Vera
Norte 24

