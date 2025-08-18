Ferro y Fortín Olmos jugarán la final de la Liga Verense de Fútbol

Con el triunfo de Ferro sobre Gimnasia por 1 a 0 se completó la llave para la gran final que deberá dirimirse con Fortín Olmos que obtuvo su pase al vencer por penales a Belgrano de Gdor. Crespo.
Se disputará el próximo fin de semana. Será un encuentro muy esperado por los hinchas de ambos equipos.
El partido Ferro-Gimnasia fue muy disputado y con dientes apretados.
La fortuna estuvo del lado del club del barrio San Martín que gracias a su férrea defensa y la acostumbrada buena actuación de su arquero pudo mantener el 1 a 0 hasta el final.
Una multitud acompañó a ambos equipos que fueron despedidos con el merecido aplauso por lo hecho en el campo de juego.
La final se disputará el próximo fin de semana entre Fortín Olmos y Ferrocarril. Será un encuentro muy esperado por los hinchas de ambos equipos.
