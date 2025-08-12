Mirá gratis la edición impresa de Norte 24.

En esta entrega, Norte 24 informa sobre el avance de la construcción de nuevas aulas en la EETP Nº 451 de Avellaneda, en el marco del programa provincial “1000 Aulas”, que busca mejorar la infraestructura escolar en la región.
La edición correspondiente a la semana del 11 al 15 de agosto de Norte 24 presenta un repaso de temas centrales que atraviesan a la región. Mirá gratis la edición impresa.
También, un análisis sobre el impacto que tendrá en la producción local el nuevo reglamento europeo contra la deforestación, con aportes de investigadores argentinos y alemanes que trabajan en un proyecto binacional para adaptar el sistema productivo a las nuevas exigencias ambientales.
Desde Reconquista, cobertura de la inauguración de la Muestra Histórica Institucional de la Sociedad Rural, un recorrido por las raíces productivas de la comunidad y parte del proyecto de creación de un museo propio.
En el deporte, resumen del Rally del Jaaukanigás 2025, con la tercera victoria consecutiva de Miguel Baldoni, y la convocatoria de la reconquistense Lina Cañete para el Panamericano de Hockey Máster en Paraguay.
Además, detalles de la presentación de la segunda edición del concurso de pesca “Pescando en Santa Fe”, que se realizará en septiembre con premios, espectáculos y actividades turísticas.
