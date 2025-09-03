Preocupación

Caso Fernando Francovich: se sigue dilatando el comienzo del juicio para los acusados del homicidio

Los familiares más cercanos al camionero ocampense asesinado en tierras chaqueñas siguen esperando que los imputados lleguen al banquillo y sean juzgados. “Sigo esperando esa bendita condena de cadena perpetua”, sostuvo la madre del transportista.