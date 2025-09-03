Caso Fernando Francovich: se sigue dilatando el comienzo del juicio para los acusados del homicidio

Aunque la posibilidad de que los implicados sean juzgados está más cerca no hay fecha fija, según le contó a este medio Mónica Corgniali la mamá del camionero durante el mes de septiembre no se descarta que se realicen nuevas audiencias preliminares.
“La están pateando, la están estirando, yo creo que es todo intencional de parte de la defensa”, acusó la madre del camionero. No obstante, tanto ella como su abogado están seguros que el comienzo del juicio está cada vez más cerca, “Fernando fue asaltado por cuatro delincuentes, lo golpean y, por no poder sustraerle las pertenencias, lo terminan asesinando”, reprochó el abogado que representa a la familia del transportista.
Los costos del juicio
Mónica Corgniali en la charla con nuestro medio lamentó que todos los costos de traslados y actuación de los profesionales los está afrontando sola, “porque ellos saben mi situación económica, no es la mejor, saben que estoy prácticamente quebrada económicamente”, reclamó.
En esa línea el Dr. Daniel Paniagua, quien representa como querellante a la familia de Fernando Francovich dijo que la acusación es de homicidio doblemente agravado. En tal sentido adujo que este tipo de delitos va a juicio por jurado, “y ahora ya estamos en instancias de realizarlo”, explicó. Confirmó el profesional que se han realizado cinco audiencias preparatorias donde se terminan de pulir cuestiones previas para presentar las pruebas al jurado. “Nuestro objetivo es acreditar la responsabilidad penal de los cuatro imputados que hoy todavía están presos”, apuntó.
“Nos quedan dos audiencias más para el mes de septiembre, después habrá que elegir a los que integren el jurado, mientras el tiempo pasa y yo sigo reclamando justicia por mi hijo”, disparó la madre del camionero.
Detalles de la acusación
En relación a los cambios en los agravantes de la acusación, Paniagua detalló que se retiró el inciso sexto, que tiene que ver con la planificación de un asesinato. “Nosotros creemos que ellos planificaron un robo, y como Fernando se resistió, lo asesinaron”, aseveró el profesional. En referencia a esto dijo que este agravante, que tiene la misma pena de reclusión perpetua, “nuestra teoría de caso es más fuerte para presentar las evidencias directamente al jurado”, anticipó.
Con referencia al trabajo que está haciendo la defensa de los imputados dijo que algunos de los detenidos niegan su participación y no colaboran. Consideró además el profesional que el juicio por jurado es un juego de estrategias: “la defensa puede abstenerse de declarar y esperar a ver todas las cartas de la fiscalía antes de tomar posición”, evaluó. “Espero que comience pronto el juicio, espero que llegue esa bendita condena de cadena perpetua”, pidió Corgniali. A esto hizo referencia el profesional manifestando que ellos presentaron todas las evidencia para contextualizar el hecho, «y establecer la responsabilidad de los acusados”, fustigó.
Antes de finalizar el profesional recordó que se está en pleno debate sobre las pruebas. “La fiscalía las presenta y la defensa comenzará a impugnarlas”, subrayó. Reiteró que no descarta entre dos y tres audiencias más antes de la selección del jurado. “Creemos que el jurado será quien finalmente considere si está acreditada la responsabilidad de todos o de alguno de los imputados”, concluyó el representante de la familia del camionero ocampense.
La lucha
Mónica del Carmen Corgniali, madre del joven asesinado encabezó innumerables marchas tanto en el Chaco como Santa Fe, para reclamar justicia y además cuestionó duramente la lentitud de la investigación y la falta de acompañamiento del Gobierno provincial a cargo del exgobernador, Jorge Capitanich.
Acusados
Están acusados Celestino Cárdenas, alias «Tino» quien habría sido el autor material de los disparos que terminaron con la vida de Francovich, además los demás integrantes de la banda, Oscar Alfredo Cárdenas, apodado «Poro», Mario Andrés Jiménez, alias «Choni» y Carlos Alberto Banega, alias «Cuchina», la calificación es de homicidio doblemente agravado, a título de participes primarios. De ser encontrados responsables por parte del jurado popular, la condena seria de reclusión perpetua, por la gravedad en cómo se dieron los hechos del tremendo crimen contra el camionero.
El hecho
Fernando Iván Francovich el 21 de marzo de 2023 fue abordado por Celestino Cárdenas mientras el camión estaba en movimiento. Ambos se habrían trenzado en una lucha que finalizó cuando el delincuente le efectuó los disparos que, minutos más tarde, terminaron con la vida del camionero en la estación de servicio de la localidad de Concepción del Bermejo. El caso conmocionó al Chaco y principalmente descubrió una red delictiva asentada en la zona dedicada al robo de camiones.
