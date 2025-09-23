Avanza la construcción de diez nuevas viviendas en Hersilia

El Gobierno Provincial construye 10 nuevas viviendas en Hersilia, del Departamento San Cristóbal, y la Secretaría de Hábitat y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas informó que la obra presenta un 70% de avance.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que la construcción de las unidades habitacionales está llegando al 70% de avance. La inversión provincial supera los $709 millones.
En este sentido, el ministro Enrico valoró la iniciativa de provincia en materia habitacional y señaló: “En un momento donde el Gobierno Nacional se ha retirado completamente del financiamiento de la obra pública, incluso dejando viviendas abandonadas en plena construcción, la gestión del Gobernador Maximiliano Pullaro ha decidido seguir construyendo casas con fondos propios, como estas de Hersilia, y también ir reactivando parte de esos planes nacionales paralizados”.
Sobre el desarrollo y el estado de la obra para las unidades, Lisandro Enrico precisó: “Acá, en Hersilia, estas 10 nuevas viviendas ya cuentan con un avance del 70%, finalizamos el techado de las unidades y actualmente se están completando los trabajos de revoque exterior e interior. En las próximas semanas comenzará la instalación y colocación de aberturas”.
Desde la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) señalaron que la inversión del gobierno provincial para la construcción de las 10 nuevas viviendas en Hersilia es superior a los $709 millones y cuenta con un plazo de ejecución de 8 meses.
Por su parte, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, remarcó: “Este tipo de obras no sólo representan una solución concreta a la demanda habitacional de nuestras comunidades, sino que también impulsa la economía local, genera empleo y fortalece el arraigo de las familias. Vamos a seguir gestionando y acompañando políticas públicas que transformen la realidad de nuestros vecinos”.
Al momento de recordar las características de la obra, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, explicó: “Estas son del prototipo de vivienda compacta, de dos dormitorios, con una superficie cubierta de 61,73 m², se construyen en terrenos aportados por la comuna de Hersilia, ubicados en la manzana comprendida por las calles Santa Fe, 20 de Junio, Pizarro y un Pasaje Público que se abrirá para conectar Pizarro y Santa Fe”.
“Cada unidad cuenta con cocina, estar-comedor, lavadero, espacio para cochera, y la correspondiente infraestructura sanitaria, eléctrica, de gas, desagües cloacales y pluviales”, indicó.
“Además de la construcción de las viviendas, se ejecutará la apertura del Pasaje Público, la realización de veredas municipales y el relleno de patios, lo que permitirá entregar viviendas completas, con condiciones dignas de habitabilidad”, amplió Crivelli.
Finalmente, la presidenta comunal de Hersilia, Silvana Romero, expresó: “Estamos muy felices por esta obra que responde a una necesidad concreta de nuestra localidad. Las familias están muy expectantes por el sorteo, cuya inscripción ya se encuentra abierta. Agradecemos al Gobierno provincial por priorizar a Hersilia con estas soluciones tan necesarias”.
La obra que se lleva adelante con financiamiento íntegramente provincial, forma parte de la política habitacional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro con el objetivo de fortalecer el arraigo en las localidades del interior santafesino.
