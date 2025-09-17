Vive en Sancti Spiritu

Gracias a la solidaridad de la gente, Ramiro podrá recibir atención médico en Venado Tuerto

El pequeño sufre el único caso argentino de una enfermedad poco frecuente llamada síndrome de Heyn-Sproul-Jackson. Se trasladará junto a su mamá a la cabecera del departamento General López, para tratarse en el hospital Gutiérrez.