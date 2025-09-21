Rosario

Agua obligatoria en eventos masivos: buscan endurecer multas a organizadores de fiestas

Un proyecto en el Concejo de Rosario refuerza la obligación de garantizar agua potable en boliches, bares con música y eventos masivos. La propuesta se enmarca en una política de reducción de daños que en Santa Fe tuvo un punto de inflexión tras la tragedia de Punta Stage, en Arroyo Seco.