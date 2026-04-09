El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó que el próximo lunes se realizará la audiencia pública para avanzar con la traza de la nueva Ruta Provincial 96, una obra considerada estratégica para la conectividad del sur provincial.
Confirmaron la audiencia pública por la nueva Ruta Provincial 96
El ministro Enrico confirmó la audiencia para la Ruta 96, destacando su importancia para conectar Venado Tuerto y mejorar la circulación en el sur provincial.
El funcionario aseguró que el proyecto continúa en marcha y destacó su impacto en la región: “Es una ruta nueva que estamos proyectando para conectar Venado Tuerto con la ruta 14, evitando el paso por la ruta 33”.
La instancia de participación se llevará adelante el lunes y permitirá exponer detalles del proyecto y escuchar opiniones de vecinos y sectores involucrados.
“Se va a abrir un espacio para mostrar la traza y dar cuenta de cómo será la obra. Como toda audiencia pública, quienes quieran participar deben inscribirse previamente”, explicó Enrico.
El encuentro se realizará en la sede de Vialidad Provincial, ubicada sobre la Ruta Nacional 33.
Reclamo de productores
Uno de los puntos más sensibles del proyecto tiene que ver con las objeciones planteadas por un grupo de productores rurales, cuyas tierras serían parcialmente afectadas por el paso de la traza.
En ese sentido, el ministro fue contundente: “Hay seis productores a los que la ruta les pasa por el campo. A algunos les afecta media hectárea, a otros una o cuatro hectáreas. Pero esto es una obra para más de 200 mil habitantes”.
Y agregó: “No voy a permitir que, por una cuestión de dos o tres productores, se frene una obra clave para la circulación, la seguridad y el progreso de toda la región”.
Además, remarcó que el Estado compensa económicamente las tierras afectadas y que la obra incrementa el valor de las propiedades cercanas.
Una obra estratégica
El proyecto de la ruta 96 apunta a mejorar la conectividad entre distintas localidades del sur provincial, entre ellas Venado Tuerto, Carmen, Elortondo y Chovet.
Según explicó Enrico, se trata de una inversión que no solo optimizará la circulación, sino que también generará empleo y potenciará el desarrollo productivo.
“Es una obra pensada a futuro, para los próximos 80 años. Va a mejorar la conectividad y la forma de llegar entre las localidades”, sostuvo.
Impacto ambiental y posibles ajustes
Ante cuestionamientos sobre la falta de estudios técnicos, el ministro aclaró que toda obra de esta magnitud contempla evaluaciones ambientales obligatorias.
“El estudio de impacto ambiental es parte del contrato. Lo presenta la empresa y se valida para garantizar el menor impacto posible sobre el ambiente”, explicó.
También señaló que, si bien la traza ya está definida, puede haber ajustes durante la ejecución en función de cuestiones técnicas o ambientales.