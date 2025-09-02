Lleva tres décadas

Un Árbol por la Vida: una iniciativa que sigue creciendo en San Carlos Centro

El próximo sábado 6 de septiembre, a las 16, se llevará a cabo una nueva jornada de plantación. La actividad está destinada a las familias de los niños nacidos durante el año 2024 y aquellos de años anteriores que aún no hayan participado del programa