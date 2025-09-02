Un Árbol por la Vida: una iniciativa que sigue creciendo en San Carlos Centro
Por 30 años, la ciudad de San Carlos Centro ha mantenido una emotiva y simbólica tradición: el programa "Un Árbol por la Vida". Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno local, celebra la llegada de cada nuevo ciudadano con la plantación de un árbol, un símbolo de vida y crecimiento que acompaña el desarrollo de los niños.
El programa busca no solo conmemorar los nacimientos, sino también fomentar el compromiso de las familias con el cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos naturales para las generaciones futuras. Según las autoridades, este enfoque ha convertido a la ciudad en un referente a nivel provincial y nacional en materia de sustentabilidad.
Próxima plantación de árboles
El próximo sábado 6 de septiembre, a las 16 horas, se llevará a cabo una nueva jornada de plantación. La actividad está destinada a las familias de los niños nacidos durante el año 2024 y aquellos de años anteriores que aún no hayan participado del programa.
San Carlos Centro: una ciudad pionera en sustentabilidad
El intendente de San Carlos Centro, Juan José Placenzotti, destacó que esta propuesta ha sido pionera y que, con el tiempo, ha servido de inspiración para otras localidades del país.
"Esta propuesta, de la que hemos sido pioneros, orgullosamente imitada luego en muchas otras localidades, junto a la gran cantidad de Proyectos Forestales que se han implementado y sostenido en el tiempo, hacen de San Carlos Centro una de las ciudades de la provincia y el país que, por cada habitante, más árboles planta por año", afirmó el Intendente.
Placenzotti agregó que el compromiso con el medio ambiente no es una simple promesa de su gestión, sino "acción constante y prioritaria". Este programa, junto a otras iniciativas forestales, consolida la reputación de San Carlos Centro como una ciudad que prioriza la sustentabilidad y el cuidado del entorno natural.
