Nuevo ataque a piedrazos a Bomberos de San Gregorio mientras combatían un incendio

A finales de 2024, sufrieron un hecho similar también en el distrito de Diego de Alvear.
Este viernes en la noche, los Bomberos Voluntarios de San Gregorio, departamento General López de la provincia de Santa Fe, fueron víctimas de un hecho repudiable, mientras cumplían un servicio en la vecina localidad de Diego de Alvear.
El hecho se registró alrededor de las 20.30, cuando acudieron con la unidad forestal (móvil 12) a un incendio forestal en zona de Diego de Alvear. Al lugar llegó una dotación con cuatro bomberos para combatir diferentes focos ígneos.
Según relataron desde la asociación mientras se desarrollaban las tareas de extinción y control de las llamas, “lamentablemente nuestra dotación fue atacada con piedras por personas que, desde la oscuridad, agredieron sin motivo a quienes se encontraban trabajando”.
El año pasado, desde El Litoral también se reportaba un hecho similar con los servidores públicos de San Gregorio.
En esa ocasión, el ataque también fue en Diego de Alvear y con la misma metodología, mientras combatían un incendio en las vías del ferrocarril San Martín de esa localidad.
“Este tipo de hechos, que no es el primero, generan profundo dolor y enojo, ya que nuestra labor es absolutamente voluntaria, desinteresada y destinada a proteger la vida y los bienes de la comunidad”, expresaron en el comunicado los bomberos, claramente afectados por la situación.
“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de todos, pero también solicitamos respeto hacia quienes día a día dedican tiempo y esfuerzo en forma solidaria”, culminaron.
