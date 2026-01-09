Actividad legislativa

Una forma de hacer: Pirola y el trabajo compartido sin distinciones, siempre

Esta línea que Pirola mantiene desde siempre es clara: disponibilidad, respeto institucional y vocación de trabajo compartido. En un escenario político fragmentado, esa coherencia prolongada en el tiempo se traduce en confianza y previsibilidad para los vecinos de cada una de las 37 comunidades que conforman Las Colonias.