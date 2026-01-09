Una forma de hacer: Pirola y el trabajo compartido sin distinciones, siempre
Esta línea que Pirola mantiene desde siempre es clara: disponibilidad, respeto institucional y vocación de trabajo compartido. En un escenario político fragmentado, esa coherencia prolongada en el tiempo se traduce en confianza y previsibilidad para los vecinos de cada una de las 37 comunidades que conforman Las Colonias.
Desde hace años, Pirola sostiene una manera de vincularse con los gobiernos locales basada en la presencia, el conocimiento profundo de cada territorio y el trabajo conjunto, más allá de los colores partidarios y de los momentos electorales.
Esa práctica volvió a verse plasmada en una serie de reuniones de trabajo con presidentes comunales recientemente asumidos, donde el eje no fue la foto ni el anuncio, sino el intercambio concreto sobre el presente de cada localidad y los desafíos cotidianos que atraviesan a los vecinos.
En positivo
En cada encuentro, Pirola puso a disposición una mirada integral del Departamento, construida a partir de un vínculo permanente con cada pueblo.
Providencia, Grutly, Santa Clara de Buena Vista, San Mariano, Sa Pereira, Pujato Norte, Cavour, Colonia San José y San Carlos Norte formaron parte de esta agenda.
Localidades distintas, realidades diversas, una misma lógica sostenida en el tiempo: unir puntos, evitar improvisaciones y fortalecer las decisiones locales con una comprensión amplia del entramado departamental.
Trabajo compartido
Esta línea que Pirola mantiene desde siempre es clara: disponibilidad, respeto institucional y vocación de trabajo compartido.
En un escenario político fragmentado, esa coherencia prolongada en el tiempo se traduce en confianza y previsibilidad para los vecinos de cada una de las 37 comunidades que conforman Las Colonias.