El venadense Nicolás Armayor enfrenta su "Batalla" en La Voz Argentina

Este domingo 10 de agosto, a partir de las 21:45, los seguidores de La Voz Argentina -Telefe- podrán ser testigos de la esperada "Batalla" de Nicolás Armayor en La Voz Argentina. El participante oriundo de Venado Tuerto, ha generado gran expectativa y cuenta con el apoyo incondicional de su ciudad natal, que ya lo considera su ganador y orgullo.
En un video grabado en sus redes, el músico que ya tuvo su primera presentación a finales de junio, cuando quedó seleccionado para el Team de Luck-Ra, pidió el acompañamiento de los venadenses para esta nueva etapa.
Su destacada audición a ciegas
La participación de Nicolás en el programa comenzó con una audición a ciegas. Interpretando la canción de folclore titulada "El pastor", Nicolás logró que las cuatro sillas giraran gracias a su timbre y tonos.
Sin embargo, uno de los momentos más destacados y comentados de su audición fue el bloqueo a Soledad Pastorutti. Luck Ra fue el primero en girar su silla y, previendo la situación, decidió bloquear a la folclorista, impidiéndole quedarse con un participante que "era cantado para ella". Soledad, al girar segundos después, se dio cuenta de la jugada en su contra.
La sorpresa de Pastorutti fue aún mayor cuando Nicolás confesó que le encanta el folclore y que ella fue su inspiración para animarse a lanzar su carrera en la música. A pesar de no haber estudiado canto y no haber cantado hasta bien entrada su adolescencia debido a problemas de timidez, Nicolás demostró un talento innato. La situación llevó a Soledad a exclamar, en broma pero con frustración: “Me cag… la vida”, refiriéndose al bloqueo que le impidió sumar a Armayor a su equipo.
A pesar del deseo de Soledad, fue Luck Ra quien logró sumar a Nicolás a su team, incluso bromeando con el participante al decirle: “Estoy dispuesto a perder a una amiga por vos” para convencerlo.
Nico "batallará" con otro de los cantantes elegidos para el team del cordobés Luck Ra. Foto: Instagram.
Ahora, con su lugar asegurado en el equipo de Luck Ra, Nicolás Armayor se enfrenta a un nuevo desafío en las Batallas, donde deberá demostrar una vez más su talento y pasión por la música.
