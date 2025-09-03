Educación y tecnología

Zoe, la docente virtual que debutó en Villa Cañás y generó debate en las aulas

Durante dos semanas, el Colegio San José probó a la primera profesora de inteligencia artificial en el sur santafesino. Estudiantes y docentes trabajaron con módulos de marketing digital y chatearon con “Zoe” por WhatsApp. La directora remarcó que la IA fue útil, pero que “el rol de los maestros sigue siendo insustituible”.