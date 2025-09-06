Decomisan alimentos importados sin rotulación adecuada en Santa Fe y advierten sobre riesgos para la salud
La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria decomisó 160 kilos de productos importados que no cumplían con la normativa de rotulación. El operativo se dio en medio de los cambios en los controles nacionales, que según el organismo provincial, facilitan el ingreso de alimentos de origen desconocido y aumentan los riesgos para la salud pública.
La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), dependiente del Ministerio de Salud provincial, decomisó 160 kilos de productos alimenticios importados que no cumplían con la normativa vigente de rotulación, en un operativo conjunto con el área de Alimentos de la Municipalidad de Santa Fe. Los controles se realizaron en un bazar de la ciudad donde se constató la venta de alimentos sin etiquetas en castellano y sin información obligatoria sobre sus componentes.
El secretario de la Assal, Eduardo Elizalde, explicó que muchos de los productos estaban rotulados únicamente en idioma coreano, lo que constituye una infracción grave ya que impide conocer con claridad qué contienen. “Esto representa un riesgo para toda la población y especialmente para grupos sensibles como niños y niñas, personas con celiaquía, alergias alimentarias, hipertensión o diabetes. Tampoco puede preverse la presencia de componentes o contaminantes que pongan en peligro la salud”, detalló.
En el operativo se tomaron 25 muestras para análisis y los productos decomisados fueron trasladados al relleno sanitario para su disposición final. Además, se verificó que el local inspeccionado no contaba con habilitación para comercializar alimentos.
Cambios en los controles nacionales
La Assal advirtió que esta situación se da en el marco de modificaciones implementadas por el Gobierno nacional en los sistemas de control. El Decreto Nº 35, vigente desde enero de este año, establece que los alimentos importados de países considerados de “alta vigilancia” (como Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Japón o la Unión Europea) cumplen automáticamente con el Código Alimentario Argentino, aun sin que exista una equivalencia normativa.
En paralelo, la Disposición de la Anmat Nº 3082/2025 permite el ingreso de hasta 50 kilos de alimentos por envío para consumo personal, desde cualquier origen y con un máximo de cinco envíos anuales por persona, sin control sanitario.
“El efecto combinado de estas normativas facilita la comercialización de productos de origen desconocido y pone en riesgo la salud pública. Ya detectamos esta problemática en comercios de la provincia”, señaló Elizalde.
El funcionario recordó que en abril, las provincias del NEA y Santa Fe reclamaron al Gobierno nacional una revisión urgente de las disposiciones vigentes para garantizar que los alimentos importados cumplan con los mismos requisitos que los nacionales. “Se profundizan los riesgos sanitarios e institucionales al conceder excepciones regulatorias automáticas, presuponiendo una armonización legislativa entre países que en la práctica no existe”, sostuvo.
Finalmente, la Assal ratificó que continuará con los operativos de control en todo el territorio provincial “para garantizar la seguridad alimentaria de los santafesinos, por encima de cualquier excepción regulatoria”.
