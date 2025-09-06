Preocupación

Decomisan alimentos importados sin rotulación adecuada en Santa Fe y advierten sobre riesgos para la salud

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria decomisó 160 kilos de productos importados que no cumplían con la normativa de rotulación. El operativo se dio en medio de los cambios en los controles nacionales, que según el organismo provincial, facilitan el ingreso de alimentos de origen desconocido y aumentan los riesgos para la salud pública.