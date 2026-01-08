Tras lluvias y altas temperaturas

Alerta en Buenos Aires por la “mosca negra” que muerde: cómo prevenir sus ataques

Autoridades y especialistas advierten sobre la proliferación del barigüí —un insecto hematófago también llamado “mosca negra”— en zonas ribereñas del área metropolitana bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Su mordedura puede causar dolor, inflamación y malestar, y las condiciones climáticas actuales favorecen su presencia.