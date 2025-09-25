Concientización

Semana nacional contra el dolor por cáncer: "No nos es indiferente"

El dolor afecta a más del 50% de los pacientes con cáncer al momento del diagnóstico y a más del 80% en estadios avanzados. No obstante, un porcentaje muy bajo accede a tratamientos para aliviarlo. Una especialista explica la importancia de esta semana de difusión.