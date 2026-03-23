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Salta confirmó ocho casos de meningitis y meningoencefalitis

Los pacientes presentaron distintos tipos de infecciones del sistema nervioso central y resaltaron la importancia de consultar de inmediato ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso y rigidez de cuello.

También se registraron encefalitis por herpes, meningitis fúngica y meningoencefalitis bacteriana.También se registraron encefalitis por herpes, meningitis fúngica y meningoencefalitis bacteriana.
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El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó que, hasta la semana epidemiológica 8, comprendida entre el 22 y el 28 de febrero, se detectaron ocho casos de meningitis y meningoencefalitis en la provincia.

Estas infecciones afectan distintos tipos de patologías del sistema nervioso central, lo que obliga a mantener una vigilancia epidemiológica activa y a prestar especial atención a la aparición de síntomas.

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Diversidad de casos

Según el informe oficial, los ocho casos confirmados incluyen tres de meningoencefalitis viral, dos de meningitis tuberculosa, uno de encefalitis por herpes simple, uno de meningitis fúngica y uno de meningoencefalitis bacteriana.

Salta confirmó ocho casos de meningitis y meningoencefalitis.Salta confirmó ocho casos de meningitis y meningoencefalitis.

El Ministerio aclaró que, aunque los cuadros presentan distintos orígenes y grados de gravedad, es fundamental no minimizar los síntomas compatibles y consultar de inmediato ante cualquier señal de alerta.

Qué es la meningitis y la meningoencefalitis

La meningitis es una enfermedad que consiste en la inflamación de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. En algunos casos, la inflamación compromete también el encéfalo, cuadro que se denomina meningoencefalitis.

Estas afecciones pueden tener un origen infeccioso o no infeccioso, siendo las causas virales y bacterianas las más frecuentes y las de mayor relevancia para la salud pública debido a su potencial para producir brotes.

Tres casos fueron meningoencefalitis viral y dos meningitis tuberculosa.Tres casos fueron meningoencefalitis viral y dos meningitis tuberculosa.

El Ministerio de Salud remarcó que estas enfermedades generan preocupación porque pueden evolucionar rápidamente y dejar secuelas si no se detectan a tiempo. Por ello, insistieron en que la población debe mantenerse atenta y acudir de inmediato al médico ante fiebre alta, dolor intenso de cabeza, rigidez en el cuello, vómitos o alteraciones del estado general.

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