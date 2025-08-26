Prevención

Picaduras de alacranes: cómo proteger el hogar frente a una amenaza que crece

La presencia de alacranes venenosos en zonas urbanas de Argentina va en aumento, generando preocupación en hogares y centros de salud. Especialistas advierten sobre los riesgos de su picadura, especialmente en niños, y brindan recomendaciones clave para prevenir su ingreso a las viviendas y actuar rápidamente ante una emergencia.