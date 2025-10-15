Hasta el 31 de octubre

Extienden la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio para embarazadas

La vacuna, que protege a los bebés desde el nacimiento y durante los primeros seis meses de vida, seguirá disponible de forma gratuita en hospitales y centros de salud de todo el país. Está indicada entre las semanas 32 y 36.6 de gestación.