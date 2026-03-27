Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 26 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:30 - 09:30 Matheu, French, Patricio Cullen y Defensa
07:30 - 10:30 Av. Freyre, Saavedra, Juan de Garay y Moreno
08:00 - 10:00 Av. Peñaloza, Zavalla, J.M. Zuviría y Pasaje Gimnasia y Esgrima
08:00 - 10:00 Pedro de Vega, Las Heras, Necochea y Lavaisse
08:00 - 12:00 Ayacucho, Dorrego, Fasolino y Patricio Cullen
08:30 - 12:30 Gorriti, Urquiza, 1 de Mayo y Cibils
09:00 - 11:00 Av. Blas Parera, B. de Irigoyen, Doldán y La Pampa
09:00 - 13:00 Av. Freyre, Junín, H. Irigoyen y Urquiza
09:30 - 11:30 J.M. Zuviría, Martín Zapata, Dr. Zavalla y San Lorenzo
11:30 - 13:30 A. del Valle, Alberti, Espora y San Jerónimo
12:00 - 14:00 French, Arenales, Aguado y Beruti
12:00 - 14:00 Callejón El Sable, Callejón Roca, Rep. de Siria y 25 de Mayo
12:00 - 14:00 Azcuénaga, French, Alsina y B. De Irigoyen
09:00 - 11:00 Richieri, México, Monasterio y Pueyrredón
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.