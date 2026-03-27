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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 26 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Matheu, French, Patricio Cullen y Defensa

07:30 - 10:30 Av. Freyre, Saavedra, Juan de Garay y Moreno

08:00 - 10:00 Av. Peñaloza, Zavalla, J.M. Zuviría y Pasaje Gimnasia y Esgrima

08:00 - 10:00 Pedro de Vega, Las Heras, Necochea y Lavaisse

08:00 - 12:00 Ayacucho, Dorrego, Fasolino y Patricio Cullen

08:30 - 12:30 Gorriti, Urquiza, 1 de Mayo y Cibils

09:00 - 11:00 Av. Blas Parera, B. de Irigoyen, Doldán y La Pampa

09:00 - 13:00 Av. Freyre, Junín, H. Irigoyen y Urquiza

09:30 - 11:30 J.M. Zuviría, Martín Zapata, Dr. Zavalla y San Lorenzo

11:30 - 13:30 A. del Valle, Alberti, Espora y San Jerónimo

12:00 - 14:00 French, Arenales, Aguado y Beruti

12:00 - 14:00 Callejón El Sable, Callejón Roca, Rep. de Siria y 25 de Mayo

12:00 - 14:00 Azcuénaga, French, Alsina y B. De Irigoyen

Santo Tomé

09:00 - 11:00 Richieri, México, Monasterio y Pueyrredón

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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