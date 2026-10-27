Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón
La lista de tareas previstas para este 27 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Ruta Prov. N1, Chanaes, Guinuanes y Asís
08:00 - 10:00 Mons. Rodríguez, Venezuela, Diez de Andino y Rosatti
08:00 - 11:00 Doldán, Mons. Rodríguez, Tobas y Rosatti
08:00 - 11:00 Av. López y Planes, Brasil, Artigas y Bolivia
08:30 - 10:30 Av. A. Del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Psje. Parpal
08:30 - 12:30 Reg. 12 de Infantería, Azcuénaga, Pasaje Ingenieros y Saavedra
09:00 - 12:00 Grandoli, Arzeno, Quiroga y De La Salle
09:00 - 12:00 Colastiné Sur, desde Ruta Nac. 168 hacia el norte
Sauce Viejo
09:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, Austria, Irlanda hasta río Coronda
Rincón
08:00 - 11:00 Ruta Prov. N1, Callejón Loborie, Los Perales y Los Urunday
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.