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Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 27 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 10:00 Ruta Prov. N1, Chanaes, Guinuanes y Asís

08:00 - 10:00 Mons. Rodríguez, Venezuela, Diez de Andino y Rosatti

08:00 - 11:00 Doldán, Mons. Rodríguez, Tobas y Rosatti

08:00 - 11:00 Av. López y Planes, Brasil, Artigas y Bolivia

08:30 - 10:30 Av. A. Del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Psje. Parpal

08:30 - 12:30 Reg. 12 de Infantería, Azcuénaga, Pasaje Ingenieros y Saavedra

09:00 - 12:00 Grandoli, Arzeno, Quiroga y De La Salle

09:00 - 12:00 Colastiné Sur, desde Ruta Nac. 168 hacia el norte

Sauce Viejo

09:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, Austria, Irlanda hasta río Coronda

Rincón

08:00 - 11:00 Ruta Prov. N1, Callejón Loborie, Los Perales y Los Urunday

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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