Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La lista de tareas previstas para este 19 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
09:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Callejón Aguirre, Tte. Loza y Av. Peñaloza.
08:30 - 11:30 Por calle Derqui entre Belgrano y Marcial Candioti
09:00 - 13:00 Sargento Cabral, Centenario, Iriondo y Obispo Gelabert
08:00 - 12:00 Ruta Prov. N1, Arenas Blancas, De Las Sombras y terraplén oeste
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
