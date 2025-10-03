Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este viernes se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en diferentes puntos de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo.
La lista de tareas previstas para este 3 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este viernes se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en diferentes puntos de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo.
El ente provincial detalló que los mismos se realizan debido a tareas de mantenimiento.
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Misiones, Ponce de León y Diagonal Obligado
09:00 - 13:00 Mepenes, Las Madreselvas, Los Alisos y Las Biznagas (Colastiné Norte)
08:00 - 12:00 México, Arenales, Uruguay y Díaz Colodrero
09:30 - 11:30 Uriburu, Avellaneda, Av. Gral. López y Julio A. Roca
13:00 - 15:00 Tierra del Fuego y San Juan entre I. Crespo y Juan de Garay.
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.