Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo

La lista de tareas previstas para este 3 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este viernes se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en diferentes puntos de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo.

El ente provincial detalló que los mismos se realizan debido a tareas de mantenimiento.

Santa Fe

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Misiones, Ponce de León y Diagonal Obligado

09:00 - 13:00 Mepenes, Las Madreselvas, Los Alisos y Las Biznagas (Colastiné Norte)

Santo Tomé

08:00 - 12:00 México, Arenales, Uruguay y Díaz Colodrero

Sauce Viejo

09:30 - 11:30 Uriburu, Avellaneda, Av. Gral. López y Julio A. Roca

Recreo

13:00 - 15:00 Tierra del Fuego y San Juan entre I. Crespo y Juan de Garay.

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

