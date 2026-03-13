#HOY:

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo

La lista de tareas previstas para este 13 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este viernes se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en diferentes puntos de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo.

El ente provincial detalló que los mismos se realizan debido a tareas de mantenimiento.

Santa Fe

08:00 - 11:00 Por ruta Nac. N 168 entre La Guardia y Colastiné Sur

09:00 - 10:00 Av. F. Zuviría, Padilla, Iturraspe y Pasaje Beltrán

09:30 - 11:30 Ruta Prov. N1, Las Madreselvas, Los Eucaliptus hasta terraplén Este (Colastiné)

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Avellaneda, Alvear, Gorostiaga y Buenos Aires

08:00 - 12:00 Colectora norte autopista SF-Ros. Incluye barrios El Pinar, Las Almenas y Country Plaza

10:00 - 12:00 Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Candioti y Storni

Sauce Viejo

08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Rivadavia, Pte. Justo y Uruguay

Recreo

07:00 - 09:00 Barrio Astorino

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

