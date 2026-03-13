Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este viernes se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en diferentes puntos de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo.
La lista de tareas previstas para este 13 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que los mismos se realizan debido a tareas de mantenimiento.
08:00 - 11:00 Por ruta Nac. N 168 entre La Guardia y Colastiné Sur
09:00 - 10:00 Av. F. Zuviría, Padilla, Iturraspe y Pasaje Beltrán
09:30 - 11:30 Ruta Prov. N1, Las Madreselvas, Los Eucaliptus hasta terraplén Este (Colastiné)
08:00 - 12:00 Avellaneda, Alvear, Gorostiaga y Buenos Aires
08:00 - 12:00 Colectora norte autopista SF-Ros. Incluye barrios El Pinar, Las Almenas y Country Plaza
10:00 - 12:00 Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Candioti y Storni
08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Rivadavia, Pte. Justo y Uruguay
07:00 - 09:00 Barrio Astorino
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
