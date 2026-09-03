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Sin interrupciones previstas

No hay cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón

La EPE no informó interrupciones programadas del servicio para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía no se informaron cortes programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón.

Al menos así lo señalaba el canal oficial de la EPE, donde no figuraban interrupciones previstas del suministro eléctrico para esas localidades.

Sin cortes programados

Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón

No hay cortes de luz programados para este jueves.

Para verificar nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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