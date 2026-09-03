Desde la Empresa Provincial de la Energía no se informaron cortes programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón.
Sin interrupciones previstas
No hay cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón
La EPE no informó interrupciones programadas del servicio para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón.
No hay cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón
Al menos así lo señalaba el canal oficial de la EPE, donde no figuraban interrupciones previstas del suministro eléctrico para esas localidades.
Sin cortes programados
Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón
No hay cortes de luz programados para este jueves.
Para verificar nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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