Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este jueves 9 de abril se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de mantenimiento, reemplazo de postes y conductores, despeje de electroductos y reformas en subestación.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 - Bv. Gálvez, Mitre, Ituzaingó y Necochea
07:30 - 09:30 - Huergo, Gorostiaga, San Lorenzo y Dr. Zavalla
07:30 - 09:30 - Francia, Amenábar, Uruguay y Av. Freyre
08:00 - 10:00 - Castelli, Boneo, Av. Blas Parera y Estrada
08:00 - 12:00 - Por Ruta Nac. 168 entre club de Velocidad y Resistencia e ingreso al túnel subfluvial
08:30 - 11:30 - Larrea, Berutti, Diagonal Sta. Fe y Chiclana
09:00 - 11:00 - Padre Genesio, Reg. 12 de Infantería, Aguado y Europa
09:00 - 13:00 - Alberti, Ayacucho, Pje. Vías y Av. Peñaloza
09:30 - 11:30 - Tte. Loza, Chaco, Fray de Aroca y Ponce de León
09:30 - 11:30 - Risso, 9 de Julio, Javier de la Rosa y Urquiza
09:30 - 11:30 - Callejón El Sable, Callejón Roca, Las Heras y 25 de Mayo
11:30 - 13:30 - JP López, Rivadavia, Castelli y San Martín
11:30 - 13:30 - Gorriti, Berutti, Cafferata y Arzeno
Santo Tomé
08:00 - 11:00 - Colectora sur de autopista Santa Fe - Rosario, zona ingreso a La Tatenguita
Sauce Viejo
10:30 - 12:30 - Aromos, Alte. Brown, Las Camelias y Margaritas
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.