Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este jueves se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en diferentes puntos de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo.
La lista de tareas previstas para este 2 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este jueves se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en diferentes puntos de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo.
El ente provincial detalló que los mismos se realizan debido a tareas de mantenimiento.
08:00 - 12:00 Florencio Fernández, Berutti, Blas Parera y Pasaje Sta. Fe
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Misiones, Menchaca y Ponce de León
09:00 - 12:00 Pedro de Vega, Huergo, Las Heras y Rep. de Siria
09:00 - 13:00 Las Gravielas, Los Fresnos, Ruta Prov. N° 1 y terraplén Este (Colastiné Norte)
09:00 - 13:00 Uruguay, Arlt, San José y Lamadrid
08:30 - 12:30 Av. 7 de Marzo, Juan de Garay, Iriondo y Mitre
09:00 - 10:00 Candioti, Hernandarias, Iriondo y Gral. López
09:00 - 10:00 La Rioja, Juan de Garay, Salta y Mitre
09:30 - 11:30 Remedios de Escalada de San Martín, Chapeaurouge, Candioti y Cervera
09:30 - 11:30 Remedios de Escalada de San Martín, Chapeaurouge, Candioti y Cervera
12:00 - 14:00 Loteo Las Mercedes
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.