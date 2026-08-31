Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes 31 de agosto se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Cortes de luz para este lunes en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento, reemplazo de infraestructura y despeje de electroductos.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de postes y conductores, retiro de línea y despeje de electroductos. En Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 - Cafferata, Carrasco, Quiroga y Silva
08:30 - 10:30 - Gorriti, Matheu, 4 de Enero y 1 de Mayo
08:30 - 10:30 - Urquiza, Saavedra, JJ Paso y Cabal
09:30 - 11:30 - Av. Perón, Pasaje Irala, Luciano Molinas y José Díaz
09:30 - 11:30 - Av. Blas Parera, Tappa, De La Salle y Quiroga
11:30 - 13:30 - Chaco, Alsina, Pandolfo y Callejón Funes
12:30 - 13:30 - Av. Peñaloza, Beruti, Almonacid y Aguado
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.