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Cortes de luz para este martes en Santa Fe y Santo Tomé

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Santo Tomé por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 1 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de elementos de maniobra y conductores, además de mantenimiento general. En Sauce Viejo y San José del Rincón no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 - Chile, Neuquén, La Pampa y 1 de Mayo

08:00 - 12:00 - Vieytes, J. de la Rosa, Lamadrid y Estrada

08:30 - 12:30 - Beruti, Cibils, Grierson y Furlong

Santo Tomé

08:00 - 12:00 - Complejos habitacionales El Pinar y Las Almenas

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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