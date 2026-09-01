Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 1 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
Desde la mañana
Cortes de luz para este martes en Santa Fe y Santo Tomé
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Santo Tomé por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
Cortes de luz para este martes en Santa Fe y Santo Tomé
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de elementos de maniobra y conductores, además de mantenimiento general. En Sauce Viejo y San José del Rincón no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 - Chile, Neuquén, La Pampa y 1 de Mayo
08:00 - 12:00 - Vieytes, J. de la Rosa, Lamadrid y Estrada
08:30 - 12:30 - Beruti, Cibils, Grierson y Furlong
Santo Tomé
08:00 - 12:00 - Complejos habitacionales El Pinar y Las Almenas
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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