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Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en distintos sectores del área metropolitana por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 31 de marzo se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.

La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de mantenimiento de subestación, reemplazo de postes, conductores y transformadores, además de despeje de electroductos.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

07:30 - 10:30 - Por calle Favaloro entre Ruta Prov. 1 y terraplén oeste (Colastiné)

08:00 - 10:00 - Salta, Lisandro de la Torre, Pasaje Alfonso y Lamadrid

08:00 - 12:00 - Pietranera, Independencia, Rodríguez Peña y Zavalla

08:00 - 12:00 - Av. Blas Parera, E. Zeballos, Alberti y Gaboto

08:00 - 12:00 - Aguado, Estrada, Vieytes y Padre Genesio

08:30 - 11:30 - Chaco, Doldan, Alsina y B. de Irigoyen

09:00 - 10:00 - La Pampa, Doldan, Blas Parera y Azopardo

09:30 - 11:30 - Santiago de Chile, Gaboto, H. Irigoyen y La Rioja

11:00 - 13:00 - Ruta Nac. 168, De La Salle, Callejón 3 y Soria (La Guardia)

Santo Tomé

07:30 - 09:30 - Malvinas Argentinas, 4 de Enero, 12 de Septiembre y Frutos

07:30 - 09:30 - Gaboto, 9 de Julio, 1 de Mayo y Centeno

09:30 - 11:30 - Pueyrredón, Necochea, Valdéz y San Martín

Sauce Viejo

09:30 - 11:30 - Ruta Nac. 11, Finlandia, Suecia y Portugal

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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