Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 31 de marzo se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en distintos sectores del área metropolitana por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 31 de marzo se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de mantenimiento de subestación, reemplazo de postes, conductores y transformadores, además de despeje de electroductos.
07:30 - 10:30 - Por calle Favaloro entre Ruta Prov. 1 y terraplén oeste (Colastiné)
08:00 - 10:00 - Salta, Lisandro de la Torre, Pasaje Alfonso y Lamadrid
08:00 - 12:00 - Pietranera, Independencia, Rodríguez Peña y Zavalla
08:00 - 12:00 - Av. Blas Parera, E. Zeballos, Alberti y Gaboto
08:00 - 12:00 - Aguado, Estrada, Vieytes y Padre Genesio
08:30 - 11:30 - Chaco, Doldan, Alsina y B. de Irigoyen
09:00 - 10:00 - La Pampa, Doldan, Blas Parera y Azopardo
09:30 - 11:30 - Santiago de Chile, Gaboto, H. Irigoyen y La Rioja
11:00 - 13:00 - Ruta Nac. 168, De La Salle, Callejón 3 y Soria (La Guardia)
07:30 - 09:30 - Malvinas Argentinas, 4 de Enero, 12 de Septiembre y Frutos
07:30 - 09:30 - Gaboto, 9 de Julio, 1 de Mayo y Centeno
09:30 - 11:30 - Pueyrredón, Necochea, Valdéz y San Martín
09:30 - 11:30 - Ruta Nac. 11, Finlandia, Suecia y Portugal
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.