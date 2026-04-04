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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Santo Tomé por tareas de retiro de línea y reemplazo de conductores.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este sábado 4 de abril se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.

La medida afectará el suministro eléctrico en ambas ciudades debido a tareas de retiro de línea y reemplazo de conductores.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 - Maipú, Balcarce, Rep. de Siria y Las Heras

08:00 - 12:00 - Primera Junta, 25 de Mayo, Tucumán y San Jerónimo

Santo Tomé

08:00 - 12:00 - Gaboto, 7 de Marzo, Av. Luján y Belgrano

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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