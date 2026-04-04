Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este sábado 4 de abril se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
Desde la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Santo Tomé por tareas de retiro de línea y reemplazo de conductores.
Imagen de archivo
La medida afectará el suministro eléctrico en ambas ciudades debido a tareas de retiro de línea y reemplazo de conductores.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 - Maipú, Balcarce, Rep. de Siria y Las Heras
08:00 - 12:00 - Primera Junta, 25 de Mayo, Tucumán y San Jerónimo
Santo Tomé
08:00 - 12:00 - Gaboto, 7 de Marzo, Av. Luján y Belgrano
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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